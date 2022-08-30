Büyük Oyun konusu nedir? Büyük Oyun (Big game) film ne zaman çekildi? Büyük Oyun filminin oyuncuları kim?
Yönetmen koltuğunda Jalmari Helander'in yaptığı Büyük Oyun filmi, televizyon ekranlarında yayınlandı. İzleyiciler tarafından Büyük Oyun konusu nedir merak edildi. Başrolünde Samuel L. Jackson'ın rol aldığı Büyük Oyun filmi hakkında araştırılanları haberimizde derledik. BÜYÜK OYUN FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Büyük Oyun (Big Game) filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi? İşte detaylar...
Aksiyon ve macera filmi olan, teröristlerin peşine düşen bir ABD Başkanının hikayesini anlatan Büyük Oyun filmi, sinemaseverelerden tam not almasının ardından merak konusu oldu ve internette bilgilerini araştırdılar. Peki Büyük Oyun (Big Game) filminin konusu nedir? Büyük Oyun filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi? Büyük Oyun konusu nedir? İşte tüm merak edilen soruların cevapları...
BÜYÜK OYUN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Büyük Oyun konusu: Amerikan Başkanı'nın uçağı Air Force One, teröristler tarafından vurulur VE başkan William Moore (Samuel L. Jackson) uçaktan bir kapsülün içinde sağ olarak kurtulur. Bulunduğu yer ıssız bir ormanın ortasıdır ve yakınlarda onu kurtarabilecek kimse yoktur. Ancak 13 yaşındaki Oskari (Onni Tommila) o bölgede avlanmaktadır. Teröristler halen başkanın peşindedir ve başkanın hayatta kalabilmesi için yeni ortağıyla maceralı bir yolculuk yaşaması gerekmektedir.
BÜYÜK OYUN (BİG GAME) FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Samuel L. Jackson
Onni Tommila
Ray Stevenson
Victor Garber
Mehmet Kurtulus
Ted Levine
Jorma Tommila
Risto Salmi
Felicity Huffman
Jim Broadbent
Rauno Juvonen
Jaymes Butler
Jason Steffan
Jean-Luc Julien
Erik Markus Schuetz
Moe Abbas
Adrian Can
Philipp Rafferty
Gabriel Raab
Peter Nitzsche
Lincoln Potwin
Murali Perumal
Ken Thomas
Jörg Witte
BÜYÜK OYUN FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?
Finlandiya, Avrupa, Norveç, Pentagon, Washington DC'de çekilen film, 2014 yılında vizyona girdi.
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