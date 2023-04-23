"Büyük Dede" 5 bin yaşında

Yaşını belirlemek için çalışmaların sürdüğü "Büyük Dede"nin en yaşlı ağaç unvanını Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan 4 bin 850 yaşındaki Methuselah adlı bristlecone çamından alması bekleniyor.

Fitzroya cupressoides olarak bilinen ve kıtanın güneyine endemik bir servi ağacı türü olan 'Büyük Dede', başkent Santiago'nun 800 kilometre güneyindeki Los Rios ormanlarındaki bir vadinin sınırında yaşıyor.

Patagonya servisi olarak da bilinen bu tür, Güney Amerika'nın en büyük ağaç türü. Yüzyıllar boyunca kalın gövdesi ev ve gemi inşa etmek için tercih edilen bu tür en çok 19. ve 20. yüzyıllarda yoğun bir şekilde kesildi.

Yeri gizli tutulan Methuselah'ın aksine gövdesi dört metre çapında ve 28 metre yüksekliğindeki 'Büyük Dede' turistlerin ilgi odağı. "Dünyanın yeni bulunan en yaşlı ağacı" ile fotoğraf çektirmek isteyen turistler ormanda bir saatlik yürüyüşü göze alıyor. Ancak Şili orman idaresi ünü artan ağacı korumak amacıyla korucu sayısını artırırken, ağaca erişimi de kısıtlamaya başladı.

'Büyük Dede' ilk defa park korucusu Anibal Henriquez tarafından 1972 yılında keşfedilmiş. 16 yıl sonra parkta kalp krizi geçirerek ölen Hendirguez'in kızı bugün aynı parkta koruculuk yapıyor ve babasının ağacın çok değerli olduğunun farkında olduğunu, bunun için halkın ve turistlerin yerini bilmesini istemediğini anlatıyor.

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Henriquez'in yeğeni Jonathan Barichivich ise 'Büyük Dede'nin türü olduğu Fitzroyalar üzerine çalışan bir bilim insanı. Austral Üniversitesi'nde araştırmacı Antonio Lara ile birlikte 'Büyük Dede'nin yaşını ölçmek için girişimde bulunan Barichivich bulabildikleri en uzun matkapla 'Büyük Dede'den bir örnek almayı başardıklarını, ancak ağacın merkezine ulaşamadıklarını belirtiyor.

Alınan örneğin 2 bin 400 yaşında olduğunu tahmin eden bilim insanları tahmin modellerine göre ağacın yaşının 5 binin üzerinde olduğunu ileri sürüyor.