  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya "Büyük Dede" 5 bin yaşında
Dünya

"Büyük Dede" 5 bin yaşında

Yeniakit Publisher
2023-04-23 09:54:00 -
"Büyük Dede" 5 bin yaşında

Güney Amerika ülkesi Şili'deki bir ormanda dünyanın en yaşlı ağacı olduğu sanılan dev bir ağaç bulundu. "Büyük Dede" olarak bilinen ağacın yaşının 5 bin yıldan fazla olduğu tahmin ediliyor.

Yaşını belirlemek için çalışmaların sürdüğü "Büyük Dede"nin en yaşlı ağaç unvanını Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan 4 bin 850 yaşındaki Methuselah adlı bristlecone çamından alması bekleniyor.

Fitzroya cupressoides olarak bilinen ve kıtanın güneyine endemik bir servi ağacı türü olan 'Büyük Dede', başkent Santiago'nun 800 kilometre güneyindeki Los Rios ormanlarındaki bir vadinin sınırında yaşıyor.

Patagonya servisi olarak da bilinen bu tür, Güney Amerika'nın en büyük ağaç türü. Yüzyıllar boyunca kalın gövdesi ev ve gemi inşa etmek için tercih edilen bu tür en çok 19. ve 20. yüzyıllarda yoğun bir şekilde kesildi.

Yeri gizli tutulan Methuselah'ın aksine gövdesi dört metre çapında ve 28 metre yüksekliğindeki 'Büyük Dede' turistlerin ilgi odağı. "Dünyanın yeni bulunan en yaşlı ağacı" ile fotoğraf çektirmek isteyen turistler ormanda bir saatlik yürüyüşü göze alıyor. Ancak Şili orman idaresi ünü artan ağacı korumak amacıyla korucu sayısını artırırken, ağaca erişimi de kısıtlamaya başladı.

'Büyük Dede' ilk defa park korucusu Anibal Henriquez tarafından 1972 yılında keşfedilmiş. 16 yıl sonra parkta kalp krizi geçirerek ölen Hendirguez'in kızı bugün aynı parkta koruculuk yapıyor ve babasının ağacın çok değerli olduğunun farkında olduğunu, bunun için halkın ve turistlerin yerini bilmesini istemediğini anlatıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Henriquez'in yeğeni Jonathan Barichivich ise 'Büyük Dede'nin türü olduğu Fitzroyalar üzerine çalışan bir bilim insanı. Austral Üniversitesi'nde araştırmacı Antonio Lara ile birlikte 'Büyük Dede'nin yaşını ölçmek için girişimde bulunan Barichivich bulabildikleri en uzun matkapla 'Büyük Dede'den bir örnek almayı başardıklarını, ancak ağacın merkezine ulaşamadıklarını belirtiyor.

Alınan örneğin 2 bin 400 yaşında olduğunu tahmin eden bilim insanları tahmin modellerine göre ağacın yaşının 5 binin üzerinde olduğunu ileri sürüyor.

Türk-Japon dostluğunun simgesi "sakura ağaçları" İstanbul’da çiçek açtı
Türk-Japon dostluğunun simgesi “sakura ağaçları” İstanbul’da çiçek açtı

Yaşam

Türk-Japon dostluğunun simgesi “sakura ağaçları” İstanbul’da çiçek açtı

Badem ağaçları çiçek açtı, yüzler güldü
Badem ağaçları çiçek açtı, yüzler güldü

Tarım

Badem ağaçları çiçek açtı, yüzler güldü

Ağaçların altından toplanıyor | Yarım altın ile yarışan bitki
Ağaçların altından toplanıyor | Yarım altın ile yarışan bitki

Yaşam

Ağaçların altından toplanıyor | Yarım altın ile yarışan bitki

Bu yöntem hem ağaçları hem arıları koruy
Bu yöntem hem ağaçları hem arıları koruy

Tarım

Bu yöntem hem ağaçları hem arıları koruy

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23