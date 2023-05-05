Büyük çöküş çok yakın! ABD ekonomisinde tehlike çanları çalıyor!

ABD'de bir banka daha finansal sıkıntılarla karşı karşıya. Bölgesel banka PacWest'in, satış dahil seçeneklerini değerlendirdiği bildirildi. Bu haberin ardından bankanın hisseleri yaklaşık yüzde 55 değer kaybetti.

BİR BANKA DAHA ZOR DURUMA DÜŞTÜ

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, borç limitine yönelik alınan önlemlerin 1 Haziran'a kadar tükenebileceği ve ülkenin bu tarihten sonra nakit sıkıntısı çekebileceği uyarısında bulunurken ABD'de bir banka daha zor duruma düştü.

2 AY İÇİNDE 3 BANKA İFLAS ETTİ

ABD'de 2 ay içinde 3 bankanın iflası sonrasında finansal zorluklar yaşayan bölgesel banka PacWest'in de "satış" dahil stratejik seçeneklerini değerlendirdiği bildirildi.

Bloomberg'in, isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde, PacWest'in bir finansal danışmanla çalıştığı aktarıldı.

PACWEST HİSSELERİ YÜZDE 55 DEĞER KAYBETTİ

Bankanın satışa açık olmasına rağmen resmi bir açık artırma süreci başlatmadığı belirtilen haberde, "satış" dahil stratejik seçeneklerin değerlendirildiği kaydedildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

PacWest hisseleri, söz konusu haber sonrasında yüzde 55'e yakın değer kaybetti.

FIRST REPUBLİC BANK KAPANDI

Mart ayı başında Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın iflası ile başlayan bankacılık sektöründeki sıkıntılar, geçen hafta açıkladığı ilk çeyrek bilançosunda mevduat kayıplarını ortaya koyan First Republic Bank'ın hisselerindeki keskin düşüşle yeniden gündeme gelmişti.

ABD Federal Mevduat Sigorta Fonu, hafta başında yaptığı açıklamada, First Republic Bank'ın kapatıldığını ve varlıklarının JPMorgan Chase tarafından satın alınacağını duyurmuştu.

Böylece First Republic Bank, faiz oranlarındaki keskin yükselişin ardından ABD'de 2 ay içinde iflas eden 3'üncü banka olmuştu.