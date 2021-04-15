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Eğitim Bursluluk sınavı tarihi belli oldu mu?
Eğitim

Bursluluk sınavı tarihi belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk sınavına ilişkin aramalar tüm hızıyla devam ediyor. Söz konusu sınava girecek öğrenciler, bursluluk sınavının tarihini merak ediyor. Bursluluk sınavının ertelenmesi üzerine sınav tarihine ilişkin yeni bir gelişme olup olmadığı merak konusu oldu. Peki, bursluluk sınavı tarihi belli oldu mu?

Yeniakit Publisher
2021-04-15 23:20:00 -
Bursluluk sınavı tarihi belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 25 Nisan tarihinde yapılacak bursluluk sınavının ertelendiğini duyurmuştu. Bu gelişmenin üzerine bursluluk sınavının tarihine ilişkin yeni bir gelişme olup olmadığı merak konusu oldu. Peki, bursluluk sınavı tarihi belli oldu mu?

Bursluluk sınavı tarihi belli oldu mu?

Bakan Selçuk Bursluluk sınavına ilişkin açıklamasında, "25 Nisan'da 1 milyon civarında bursluluk sınavı var. Bunu erteliyoruz. Ne zamana ertelediğimizi şu anda söyleyemiyoruz. Salgının durumuna bakmak lazım. Geçen sene Eylül'e ertelemiştik." ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamaların üzerine sınava girecek öğrenciler, bursluluk sınavının tarihine ilişkin yeni bir gelişme olup olmadığını sık sık araştırmaya başladı.

Bursluluk sınavının ne zaman yapılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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