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Spor Bursaspor'dan sert tepki: Kocaelispor taraftarını kınıyoruz
Spor

Bursaspor'dan sert tepki: Kocaelispor taraftarını kınıyoruz

Bursaspor Kulübü, sert bir açıklama yayımladı. Yeşil-beyazlılar, “Takımımız stadyuma girerken otobüsümüze tekme ve şişe atan Kocaelisporlu taraftarları şiddetle kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 23:59:00 -
Bursaspor'dan sert tepki: Kocaelispor taraftarını kınıyoruz

TFF 1. Lig’in 12. haftasında deplasmanda Kocaelispor’a 2-1 mağlup olan Bursaspor, dönüş yolunda saldırıya uğradı.

Bursaspor Kulübü, takım otobüslerine tekme ve şişe atan Kocaelispor taraftarını kınadığını açıkladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklama şu şekilde:

“Takımımız stadyuma girerken otobüsümüze tekme ve şişe atan Kocaelisporlu taraftarları şiddetle kınıyoruz.”

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