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Yerel Bursa'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü
Yerel

Bursa'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde üç katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-05-13 07:07:00 -
Bursa'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü

https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/bursada-metruk-binada-cikan-yangin-sonduruldu-36711

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