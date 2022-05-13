Bursa'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde üç katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/bursada-metruk-binada-cikan-yangin-sonduruldu-36711
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde üç katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/bursada-metruk-binada-cikan-yangin-sonduruldu-36711
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