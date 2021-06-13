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Yerel Bursa'da feci kaza! 3 yaralı
Yerel

Bursa'da feci kaza! 3 yaralı

Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-13 08:59:00 -
Bursa'da feci kaza! 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 31 LN 542 plakalı otomobil, Ulubatlı Hasan Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşıp karşı şeride geçerek Yılmaz Y. idaresindeki 16 AAZ 577 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Yılmaz Y. ile aynı araçta bulunan Bünyamin M. ve Serhat Y. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine ile Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan 3 yaralının hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

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