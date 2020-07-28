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Aktüel

Bursa'da DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-07-28 10:54:51 -
Bursa'da DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen şüpheli yakalandı

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla bir kadın şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İnegöl Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu, DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen M.E.Ö'nün (29) bulunduğu şehirler arası yolcu otobüsünü durdurdu.

İnegöl Otobüs Terminali'nde durdurulan otobüste, Adana'ya gitmeye çalıştığı öğrenilen M.E.Ö. yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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