Bursa'da 3 yavru aslan dünyaya geldi

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı hayvanat bahçesinde normalleşme süreciyle birlikte kapılar yeniden açıldı.

Hayvanat bahçesinde Afrika penguenleri, bozkurtlar, ala geyikler, Afrika deve kuşlarının ardından Afrika aslanlarında da doğum sevinci yaşandı. Bursa’da doğan ‘Kaptan’ isimli erkek aslan ile 3 yıl önce başka hayvanat bahçesinden getirilen ‘İnci’ adlı dişi aslanın 57 gün önce biri dişi, ikisi erkek olmak üzere toplam üç yavrusu dünyaya geldi.

Yavru aslanlara Güneş, Çınar ve Vezir isimleri verilirken, nesli tükenmekte olan hayvanların yer aldığı ‘Kırmızı listede hassas kategorideki Afrika aslanlarının sayısı 5’e yükselmiş oldu. Yavruların cinsiyet tayini, ilk muayenesi ve ağırlık ölçümleri, ziyaretçilerin ve çocukların önünde veteriner ekip tarafından yapıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da yeni doğan yavruları hayvanat bahçesinde ziyaret etti. Yetkililerden hayvanat bahçesindeki çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Aktaş, yavru aslanlardan birini eline alarak sevdi. Başkan Aktaş'ın tuttuğu sırada birden kükreyen yavru aslan herkesi korkuttu.

Yavru aslanı havaya kaldıran Başkan Aktaş, ''Elimde aslan tutuyorum arkadaşlar; ya kaçarsa'' derken ziyaretçiler yavru aslanlara karşı ilgi gösterdi.