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Aktüel Bursa'da 2 kişinin öldüğü iş kazası davasında 3 sanığa hapis cezası
Aktüel

Bursa'da 2 kişinin öldüğü iş kazası davasında 3 sanığa hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-10-06 14:03:39 -
Bursa'da 2 kişinin öldüğü iş kazası davasında 3 sanığa hapis cezası

BURSA (AA) - Bursa'da bir otelin camlarını silen 2 işçinin, bulundukları sepetli vincin devrilmesi sonucu yaşamını yitirmesine ilişkin davada tutuksuz yargılanan 3 sanığa hapis cezası verildi.

Bursa 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, vinç operatörü Ali A. ve otel sahibi Mehmet A. ile işçilerden Adil Demir'in eşi Nazlı Demir ve avukatları katıldı. Vinç şirketinin genel müdürü sanık İdris M. ise duruşmaya gelmedi.

Savunmasında önceki ifadelerini yineleyen Ali A, "Vinci kuracağımız yer sıkıntılıydı. Soner bana çok ısrar etti, 'Bu işi yapmazsak bizi kovarlar.' dedi. Ben vinci oraya kurmak istemedim. Vinç kullanırken yanlış bir hareketim veya ihmalim olmadı." dedi.

Mehmet A. ise olayın tamamen kaza olduğunu, kendisinin herhangi bir suçunun bulunmadığını öne sürdü.

İdris M'nin avukatı da müvekkiliyle ilgili suçlamaları reddetti.

Mahkeme heyeti, "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan Mehmet A'yı 2 yıl 1 ay, Ali A. ve İdris M'yi de 4 yıl 2'şer ay hapisle cezalandırdı.

Bursa'da geçen yıl mayıs ayında bir otelin camlarını silen Adil Demir ve Soner Oğuz, bulundukları sepetli vincin devrilmesi sonucu yaşamını yitirmişti. Vinç operatörü Ali A, otel sahibi Mehmet A. ve vinç şirketinin genel müdürü İdris M. hakkında dava açılmıştı.

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