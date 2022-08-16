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Gündem Bursa Valisi Yakup Canbolat, koronavirüse yakalandı
Gündem

Bursa Valisi Yakup Canbolat, koronavirüse yakalandı

Bursa Valisi Yakup Canbolat sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-08-16 08:17:00 -
Bursa Valisi Yakup Canbolat, koronavirüse yakalandı

Bursa Valisi Yakup Canbolat sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Vali Canbolat yaptığı paylaşımda, "Bugün akşam yaptırdığım Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Genel sağlık durumum çok şükür iyi olup, çalışmalarıma bir süre evden, uzaktan devam edeceğim. Rabbim tüm hastalarımıza şifa ihsan eylesin. Dualarınızı beklerim." paylaşımını yaptı.

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Yorumlar

Bekir

Ee ne yapali yani?

Putsavar

millet için çalışanlar halk arasına girenler hastalanıyor.balık restoranlarında ingiliz elçilerle alem yapıp zıkkımlanan zatlar ise yan gel keyfim yan gel
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