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Eğitim Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?
Eğitim

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?

Eğitim öğretim döneminin bitmesine az bir süre kaldı. Bu nedenle öğrenciler, üniversite taban puanları ve kontenjan sayısı araştırıyor. Hedefledikleri üniversiteye girebilmek için yoğun şekilde sınava hazırlanan öğrenciler internette üniversitelerin taban puanlarını ve kontenjan sayılarını araştırıyor. Peki, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-04-27 11:25:00 -
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?

ÖSYM tarafından yapılan sınav tarihi açıklamasından Burdur ‘da bulunan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesine girmeyi hedefleyen öğrenciler, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayılarını merak etmekte. İşte merak edilen haberin detayları…

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 4 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

ÖSYM YKS üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız…

YKS sınavında kaç soru var ve hangi konular olacak?

TYT sınavında 40 Temel Türkçe, 40 Matematik, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu sorulacak.

AYT' de 40 matematik, 40 fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi karşımıza çıkacak.

YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.

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