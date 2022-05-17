Galatasaray'da Olağanüstü Seçimli Genel Kurul 11 Haziran'da yapılacak. Başkan Burak Elmas'ın aday olup olmayacağı ise merak ediliyor. Peki, Burak Elmas başkanlığa aday oldu mu?

Burak Elmas başkanlığa aday olacak mı?

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadı'nda basın toplantısı düzenleyen Elmas, "Ümit ediyorum ki Galatasaray Kulübü Başkanı olarak bu dönem karşınıza son çıkışım. Herkesin speküle ettiği konuyu netleştiriyorum. 30 Nisan'daki seçimde aday değildim, 11 Haziran'da yapılacak seçim için de aday değilim. Daha önce bana soranlara defalarca girmeyeceğimi söylememe rağmen bunun üzerinden bir takım spekülasyonlar yapılıyor. Listelerin verileceği son tarihi beklemeksizin ve Galatasaray'da böyle bir dedikodunun önünü kapatmak adına bunu sizlerin karşısında açıklamak istiyorum" dedi.