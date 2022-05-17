  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Burak Elmas başkanlığa aday olacak mı?
Spor

Burak Elmas başkanlığa aday olacak mı?

Burak Elmas adaylık kararı | Galatasaray'da 11 Haziran'da başkanlık seçimi yapılacak. Mevcut başkan Burak Elmas'ın aday olup olmayacağı ise merak ediliyor.

Yeniakit Publisher
2022-05-17 01:22:00 -
Burak Elmas başkanlığa aday olacak mı?

Galatasaray'da Olağanüstü Seçimli Genel Kurul 11 Haziran'da yapılacak. Başkan Burak Elmas'ın aday olup olmayacağı ise merak ediliyor. Peki, Burak Elmas başkanlığa aday oldu mu?

Burak Elmas başkanlığa aday olacak mı?

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadı'nda basın toplantısı düzenleyen Elmas, "Ümit ediyorum ki Galatasaray Kulübü Başkanı olarak bu dönem karşınıza son çıkışım. Herkesin speküle ettiği konuyu netleştiriyorum. 30 Nisan'daki seçimde aday değildim, 11 Haziran'da yapılacak seçim için de aday değilim. Daha önce bana soranlara defalarca girmeyeceğimi söylememe rağmen bunun üzerinden bir takım spekülasyonlar yapılıyor. Listelerin verileceği son tarihi beklemeksizin ve Galatasaray'da böyle bir dedikodunun önünü kapatmak adına bunu sizlerin karşısında açıklamak istiyorum" dedi.

Süper Lig 38.hafta maçları ne zaman? Süper Lig maçlar aynı gün aynı saatte mi?
Süper Lig 38.hafta maçları ne zaman? Süper Lig maçlar aynı gün aynı saatte mi?

Spor

Süper Lig 38.hafta maçları ne zaman? Süper Lig maçlar aynı gün aynı saatte mi?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay