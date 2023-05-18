Bunu yapan sadece birkaç ülkeden biri! Pakistan'dan flaş kripto para kararı

Pakistan kripto para kullanımı konusunda resmi adım attı. Ülkede kripto paraların yasal olarak tanınmayacağı ve hiçbir işlemde kullanılmayacağını açıklandı.

Pakistan Maliye Bakanı Aisha Ghaus Pasha, kripto paraların yasaklanmasının Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından belirlenen gerekliliklerden biri olduğunu belirtti.

Pakistan Merkez Bankası, Nisan 2018’de kripto para ticaretini ve madenciliğini yasaklamıştı. Fakat yasağa rağmen kripto para birimlerine ilgi artarak devam etmişti.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütüne (OECD) bağlı FATF tarafından ‘teröre finansal destek sağladığı’ ve ‘kara para aklanmasını engelleyemediği’ gerekçesiyle Haziran 2018’de ‘gri listeye’ alınan Pakistan, 21 Ekim 2022’de bu listeden çıkarılmıştı.



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