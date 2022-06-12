Bunlarda fındık kadar akıl yok! Yine Tiktok, yine skandal

Mükremin Gezgin olaylarında sonra tepki toplayan ve tartışma konusu haline gelen Tiktok uygulaması yine bir skandalla gündeme geldi.

Genç bir kadının lüks bir restoranda hijyen kurallarını hiçe sayarak köpeğine servis için verilen çatalla yemek yedirmesi sosyal medya da büyük tepki topladı.

Tiktok'ta paylaşılan video görünleri hayrete düşürdü. Görüntüleri izleyen vatandaşlar, hem genç kadına hem de lüks restorana tepki gösterdi.

Genç kadının verilen tepkilere 'Köpeğimin ağzı sizin ağzınıdan daha temiz gözümde boş konuşmayın' sözleri vatandaşa pes dedirtti.

Olayın gerçekleştiği mekan merak konusu olurken bazı sosyal medya kullanıcıları, "Köpeğin yaladığı çatalla yemek yemek zorunda mıyız" ifadelerini kullandı.