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Medya Bunlar resmen "demokrasi dilencisi"! Utanın be, utanın
Medya

Bunlar resmen "demokrasi dilencisi"! Utanın be, utanın

Yeniakit Publisher
2024-06-10 13:30:00 -
Bunlar resmen "demokrasi dilencisi"! Utanın be, utanın

İbrahim Güneş, Star'daki köşe yazısında, bazı politikacıların demokrasi söylemlerini eleştirdi. Güneş, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı DEM Partili Milletvekili Vezir Parlak ve Saliha Aydeniz’in parlamentoda yaptığı skandal konuşmalara değindi. Bu politikacıların PKK/YPG’ye yaslanarak "demokrasi dilenciliği" yaptığını belirten Güneş, şunları kaydetti:

İbrahim Güneş, Star'daki köşe yazısında, bazı politikacıların demokrasi söylemlerini eleştirdi. Güneş, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı DEM Partili Milletvekili Vezir Parlak ve Saliha Aydeniz’in parlamentoda yaptığı skandal konuşmalara değindi. Bu politikacıların PKK/YPG’ye yaslanarak "demokrasi dilenciliği" yaptığını belirten Güneş, şunları kaydetti:

"Biri çıkmış Hakkari'den meydan okuyor.

"Eğer biz basın açıklaması yapamıyorsak, bu şu anlama geliyor; Demek ki bu devlet bizim devletimiz değil. Biz açık net bir şekilde parlamentoda da bunu ifade ediyoruz."

DEM Partili Milletvekili Vezir Parlak'ın bunları söylediği gün,
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Meclis kürsüsünden Bir başka DEM Partili Milletvekili Saliha Aydeniz,

"Bu düşmanlık politikalarınızla Kürdistan'da işgalcisiniz, düşmanlığınız altında kalacaksınız." Diye meydan okuyor.

Hiç lafı eğip bükmeye gerek yok.

Bu sözleri söyleyenler aslında "Demokrasi Dilenciliği" yapıyor.

Bir yandan sırtını PKK/YPG'ye yaslayan bir politika izleyeceksin.

Diğer yandan demokrasinin tüm nimetlerinden yararlanacaksın.

"PKK sizi tükürüğüyle boğar" diyeni, terör örgütü yöneticiliğinden 19 buçuk yıl hapis cezası almış isimleri belediye başkanı yapacak.

Hukuk hesap sorduğunda da "bak sokakları karıştırırım" diye tehdit edeceksin.

Neymiş, Hakkari Valisi Ali Çelik artık sokağa çıkamazmış.

DEM'li Vekil Vezir, böyle buyuruyor.

Sanırsınız kendisi kanton başkanı...

Geçiniz efendim.

Sizin teröristlerle Şemdinli'de kucaklaştığınız.

"Gündüzler T.C.'nin, geceler gerillanın, isterseniz gelin test edelim" diye meydan okuduğunuz,

Muşlu Kürtlere "bize oy vermezseniz size o keleşleri çevirmeyi biliriz" diye tehdit ettiğiniz, sokaklara kan akan çeşme fotoğrafları yerleştirdiğiniz günleri unutmadık.

Ve tabii sadece AK Parti müşahidi olduğu için çocuklarının yanından alıp elektrik direğine bağlayıp kurşuna dizdiğiniz Mevlüt Bengi'yi de unutmadık."

 

 

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