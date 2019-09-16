0553 313 94 23

Buldan’da 2,5 hektarlık ormanlık alan yandı

Denizli’nin Buldan ilçesinde kızılçam ormanında çıkan yangında 2,5 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

16 Eylül 2019 Pazartesi 10:34
Buldan’da 2,5 hektarlık ormanlık alan yandı

Denizli’nin Buldan ilçesinde kızılçam ormanında çıkan yangında 2,5 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.


Yangın, Buldan ilçesi Bostanyeri Mahallesi Arıklar mevkisindeki kızılçam ormanında çıktı. Yangın ihbarının ardından bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait çok sayıda ekip sevk edilirken, bölgeye yangın söndürme helikopterleri de sevk edildi. Yangına 50 orman işçisi ve 20 arazözle müdahale edildi. Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangının söndürülmesi için helikopterlerle de müdahale edildi. Yangın sonrası 2,5 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 10:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hız yapan sürücülere radarlı önlem
    1. Hız yapan sürücülere radarlı önlem
    2. Buldan’da 2,5 hektarlık ormanlık alan..
    3. Karapürçek’te Başpehlivan Orhan Okulu
    4. Göz şişliği nasıl geçer? Göz şişliği..
    5. Deri soyulması neden olur? Ciltte deri..
    6. Taksici kadın müşteriyi tekme tokat..
    7. Tarsus Belediyesi personeline temel..
    8. Akdağ’da yetişen kekikler her derde..
    9. Eski telefonlar Galaxy Note10 ile..
    10. Terör örgütü PKK’ya tepkiler çığ gibi
    11. AK Partili isimden Davutoğlu..
    12. İhracatın Şampiyonu Gülsan Holding’e..
    13. İzmir’de Hareketlilik Haftası..
    14. ABD'li yetkili Suudi petrol..
    15. Mansur Yavaş'a insanlık dersi! Sokağa..
    16. GittiGidiyor'da "Gerçek İndirim..
    17. TDV'den "İslam Dünyasında Gençlik ve..
    18. Muş Belediyesi ekiplerinin 3 saatlik..
    19. Kemer’den Antalyaspor alt yapısına 3..
    20. Mersin'de cep telefonu hırsızlığı..
    Para para para…
    Para para para…
    Darbeci Hafter ve BAE’YE ağır darbe!
    Darbeci Hafter ve BAE’YE ağır darbe!
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    CHP'li Başkan, İmamoğlu'nu ti'ye alınca ortalık karıştı! Apar topar kaldırdılar
    CHP'li Başkan, İmamoğlu'nu ti'ye alınca ortalık karıştı! Apar topar kaldırdılar
    Savunma sanayiinde kritik hamle! İmzalar atıldı
    Savunma sanayiinde kritik hamle! İmzalar atıldı

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!
    CHP'li militan gazeteci Akit'e hak verdi, 'Hergele' zıpladı!
    CHP'li militan gazeteci Akit'e hak verdi, 'Hergele' zıpladı!