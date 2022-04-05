Bulaşık makinesinin iyi yıkaması nasıl sağlanır? Bulaşık makinesi nasıl temizlenir?

Çamaşır makinesi temizleme yöntemleri, çamaşır makinesinin bulunduğu her evde mutlaka bilinmesi gereken pratik bilgiler arasında yerini alıyor. Çamaşırlarınızı tertemiz yapmakla görevli olan bu beyaz eşya ürünü, zaman zaman kıyafetlerden gelen tozlardan dolayı kirlenmektedir. Her ne kadar yıkama esnasında kendini temizlediğini düşünseniz de aslında çamaşır makinesinin göremediğiniz yerlerinin de temizliğe ihtiyacı olacaktır.

Çamaşır makinesi temizleme yöntemleri

- Eğer bulaşık makinesinde kapak gibi kaybolabilecek küçük eşyalar yıkayacaksanız çamaşır makineleri için kullanılan file torbaların içine bu eşyaları koyabilirsiniz. Böylelikle küçük bulaşıkları kaybolmadan ya da makinenin giderine tıkanmadan yıkayabilirsiniz.

- Bulaşık makinesinin gider borusunu sık sık temizleyin. Siz ne kadar bulaşıkları temizleyip koysanız da gider borusu tıkanır.

- Bulaşık makinesini derinlemesine temizlemek için makinenin üst rafına içi beyaz sirke dolu bir kap koyarak çalıştırın. Bu işlem makinenizi tertemiz yapacaktır.

- Sünger ve fırça gibi kılları olan eşyaları her zaman üst rafa koyun.

- Bulaşık makinesi yıkama işlemini bitirdikten sonra her zaman boşaltmaya alt kattan başlayın.

- Bulaşık makinesine kaşıkları tersinden koyarsanız kaşıkları daha iyi yıkarsanız.

Çamaşır Makinesi Temizlemenin Kolay Yolları

Elma Sirkesi ve Su

Çamaşır makinesinin sürekli çalıştığı bir evde kısa bir süre sonra iç kısımlarında kirlenmesi oldukça normal olacaktır. Çünkü kıyafetlerin üzerindeki toz ve yünler bazı kısa programlarda gitmeyebilir. Bu durum da makinenin kazanının ve lastik contasının kirlenmesine neden olur. İşte böyle anlarda elma sirkesi ve su kullanarak makineyi temizleyebilirsiniz. Yapmanız gereken işlemler ise şöyle olacaktır:

Bir kap içinde aynı ölçülerde elma sirkesi ve su karışımı hazırlayın. Bu karışımı biz bez yardımı ile alıp makinenin iç kısmını silin. Daha etkili bir temizlik için bu karışımı makinenin iç kısmına döküp kısa programda çalıştırmayı deneyin. Çalışma esnasında sirkeli karışım tüm borulara kadar ulaşıp makinede oluşan tozları büyük bir değişimle temizleyecektir. Makinenin ömrünü uzatmak ve daha temiz şekilde kullanmak için ayda 1 defa bu yöntemi deneyebilirsiniz.

Beyaz sirke ve limon tuzu

Limon tuzunun adeta bir kireç çözücü olduğunu bilmeyen yoktur herhalde. Su ısıtıcılarında yaşanan kireçlenmeyi çözdüğü gibi çamaşır makinesinde oluşan kireçlenmeyi de giderecek etkiye sahiptir. Tabi periyodik aralıklarla kullanırsanız. Çamaşır makinesi temizliği sirke limon tuzu ile nasıl uygulanır diyorsanız şu adımları izleyebilirsiniz:

Bir ölçü kabı içinde iki yemek kaşığı limon tuzu ve bir bardak beyaz sirke karıştırın. Limon tuzunun biraz erimesini sağlayın. Daha sonra bu karışımı makinenin deterjan kısmına yahut iç kısmına ekleyin. Son adımda çamaşır makinesini sıcak bir programda çalıştırın ve bu etkili malzemelerin makineyi temizlemesine şahit olun. Her ay bir defa bu yöntem ile makinenin ihtiyaç duyduğu temizliği sağlayabilirsiniz.

Bulaşık makinesi karbonatla temizleme

Büyük bir paket karbonatı makinenin tabanına dağıtın. Sıcak ayarda bir defa kısa süreli olarak çalıştırmaya başlayın. Sirke ile yıkanmış makineyi karbonatla da yıkayarak temizleme işlemini başarıyla bitirmiş oldunuz. Bu iki malzeme hemen hemen her evde bulunmaktadır.

Bulaşık makinesi temizleyicisi nasıl yapılır?

Bir kap içinde 2 kaşık limon tuzu ve 2 bardak beyaz sirkeyi karıştırın. Limon tuzu eridiğinde bu karışımı bulaşık makinesinin içine dökün. Daha sonra sıcak ayarda bir program seçin ve makineyi çalıştırın. Bu şekilde evde bulunan malzemeleri kullanarak giderde oluşan kireçleri yok etmiş olursunuz