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Spor Bugün kimlerin maçı var? 3 Haziran Cuma bugün kimin maçı var:
Spor

Bugün kimlerin maçı var? 3 Haziran Cuma bugün kimin maçı var:

Profesyonel futbol ligleri sona erdi. Bu sebeple uluslararası organizasyonlar daha yakından takip edilmeye başlandı. Pek çok kişi bu sebeple 3 Haziran Cuma günü hangi maçların oynanacağını araştırıyor. Peki, bugün kimin ne zaman maçı var?

Yeniakit Publisher
2022-06-03 11:15:00 -
Bugün kimlerin maçı var? 3 Haziran Cuma bugün kimin maçı var:

3 Haziran Cuma günü hangi liglerde maçlar oynanacağı merak ediliyor. Peki, bugün hangi liglerde maçlar oynanacak?

Bugün kimlerin maçı var? 3 Haziran Cuma bugün kimin maçı var:

UEFA Uluslar Ligi Lig A-Grup 1

21.45 Hırvatistan-Avusturya      

21.45 Fransa-Danimarka              S Sport

UEFA Uluslar Ligi Lig A-Grup 4

21.45 Belçika-Hollanda  S Sport, CBC Sport

UEFA Uluslar Ligi Lig C-Grup 3

17.00 Kazakistan-Azerbaycan    S Sport, CBC Sport

21.45 Beyaz Rusya-Slovakya      

UEFA Uluslar Ligi Lig D-Grup 1

19.00 Letonya-Andorra

21.45 Lihtenştayn-Moldova      

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri Grup B

19.00 Togo-Esvatini        Bilyoner

22.00 Burkina Faso-Yeşil BurunBilyoner

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri Grup H

16.000 Komorlar-Lesotho           

22.00 Fildişi Sahili-Zambiya         Bilyoner

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