Bugün kimlerin maçı var? 3 Haziran Cuma bugün kimin maçı var:
Profesyonel futbol ligleri sona erdi. Bu sebeple uluslararası organizasyonlar daha yakından takip edilmeye başlandı. Pek çok kişi bu sebeple 3 Haziran Cuma günü hangi maçların oynanacağını araştırıyor. Peki, bugün kimin ne zaman maçı var?
3 Haziran Cuma günü hangi liglerde maçlar oynanacağı merak ediliyor. Peki, bugün hangi liglerde maçlar oynanacak?
Bugün kimlerin maçı var? 3 Haziran Cuma bugün kimin maçı var:
UEFA Uluslar Ligi Lig A-Grup 1
21.45 Hırvatistan-Avusturya
21.45 Fransa-Danimarka S Sport
UEFA Uluslar Ligi Lig A-Grup 4
21.45 Belçika-Hollanda S Sport, CBC Sport
UEFA Uluslar Ligi Lig C-Grup 3
17.00 Kazakistan-Azerbaycan S Sport, CBC Sport
21.45 Beyaz Rusya-Slovakya
UEFA Uluslar Ligi Lig D-Grup 1
19.00 Letonya-Andorra
21.45 Lihtenştayn-Moldova
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri Grup B
19.00 Togo-Esvatini Bilyoner
22.00 Burkina Faso-Yeşil BurunBilyoner
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri Grup H
16.000 Komorlar-Lesotho
22.00 Fildişi Sahili-Zambiya Bilyoner