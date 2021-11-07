Bugün hangi maçlar var Süper Lig 12. hafta? 7 Kasım Pazar bugün oynanacak maçlar hangileri?

Bugün hangi maçlar var? Bugün hangi maçlar oynanacak? Süper Lig’de bugün hangi maçlar oynanacak.? soruları futbolseverler tarafından bir hayli merak ediliyor. Süper Lig’de 12. haftanın heyecanı bugün de devam edecek. Süper Lig’de 12. hafta dün akşam oynanan Trabzonspor-Beşiktaş maçı için nefesler tutulmuştu. Lider Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'ı son dakikada bulduğu golle 2-1 yendi. Süper Lig’de 12. hafta bugünkü maçlar da bir hayli sorgulanıyor. Peki, Süper Lig’de bugün hangi maçlar var? Süper Lig 12. hafta 7 Kasım Pazar maçları

Lider Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'ı son dakikada bulduğu golle 2-1 yendi. Medipol Başakşehir, deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenerek galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Demir Grup Sivasspor-GZT Giresunspor mücadelesi 0-0 sona ererken, 7 Kasım Pazar günü ise 4 maç oynanacak.

Bugün hangi maçlar var? 7 Kasım Pazar maçları

7 Kasım Pazar günü yani bugun 4 karşılaşma oynanacak. Karagümrük - Galatasaray maçı saat kaçta oynanacak? Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor maçı saat kaçta? İlk karşılaşma saat 13.30 ‘da Göztepe - İttifak Holding Konyaspor maço ile başlayacak. Saat 19:0'da ise Cüneyt Çakır'ın yöneteceği Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor maçı ile Süper Lig 12. hafta tamamlanmış olacak.

7 Kasım Pazar maçları

13.30 Göztepe - İttifak Holding Konyaspor: Yasin Kol

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük - Galatasaray: Atilla Karaoğlan

16.00 Adana Demirspor - Atakaş Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor: Cüneyt Çakır