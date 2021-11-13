Bugün hangi maçlar var? Hazırlık maçları hangi kanalda? Dünya Kupası elemeleri maçları hangi kanal?
Dünya Kupası Elemeleri maçlarını hangi kanal veriyor? Milli maçlar sebebiyle Süper Lig ve 1.Lig’e bir hafta ara verildi. Cumartesi günü maç izlemek isteyenler ise bugün hangi maçların olduğunu araştırıyor. Peki, hazırlık maçlarını hangi kanal veriyor? Peki, Dünya Kupası elemeleri maçları nereden izlenir?
Futbolseverler cumartesi gününü maçları takip ederek geçirmek istiyor. Bu sebeple cumartesi günü hangi maçların oynanacağı araştırılıyor. Peki, bugün maç var mı?
Bugün hangi maçlar var? Hazırlık maçları hangi kanalda? Dünya Kupası elemeleri maçları hangi kanal?
Hazırlık maçları
13.00 Fatih Karagümrük-Kocaelispor
13.00 Çaykur Rizespor-BB Erzurumspor Youtube
14.00 Galatasaray-Bursaspor Bursaspor Youtube
17.30 Antalyaspor-Samsunspor
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
D Grubu
17.00 Bosna-Hersek-Finlandiya S Sport
22.45 Fransa-Kazakistan UEFA TV
E Grubu
20.00 Norveç-Letonya
20.00 Türkiye-Cebelitarık TRT 1
22.45 Karadağ-Hollanda S Sport
Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri
02.00 Uruguay-Arjantin
Dünya Kupası Afrika Elemeleri 2.Tur
B Grubu
16.00 Zambiya-Moritanya FIFA Youtube
19.00 Ekvator Ginesi-Tunus FIFA Youtube
C Grubu
19.00 Liberia-Nijerya
19.00 Yeşil Burun-ortaAfrika
D Grubu
16.00 Malavi-Kamerun
22.00 Fildişi Sahili-Mozambik FIFA Youtube
TFF 3. Lig
1. Grup:
13.00 Sancaktepe-Arnavutköy Belediyespor (15 Temmuz)
13.00 Kahta 02 Spor-Belediye Kütahyaspor (Kahta)
2. Grup:
12.00 Yomraspor-İskenderunspor (Yomra İlçe)
13.00 Çarşambaspor-Harput Dibek Elazığ Karakoçan (Çarşamba Şehir)
13.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Bayrampaşa (Yeşiltepe Spor Kompleksi)
13.00 Bitexen Düzcespor-Alagöz Holding Iğdır (Düzce 18 Temmuz)
13.00 Gema Polimer Şile Yıldızspor-Siirt İl Özel İdare (Şile)
13.00 Redoks Darıca Gençlerbirliği-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor (Darıca)
13.00 Beyoğlu Yeni Çarşı-Kızılcabölükspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
13.00 Kuşadasıspor-Hacettepe (Kuşadası Özer Türk)
13.00 Altındağspor-52 Orduspor (Çubuk)
3. Grup:
13.00 İçel İdmanyurdu-Gümüşhanespor (Mersin)