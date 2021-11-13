  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Bugün hangi maçlar var? Hazırlık maçları hangi kanalda? Dünya Kupası elemeleri maçları hangi kanal?
Spor

Bugün hangi maçlar var? Hazırlık maçları hangi kanalda? Dünya Kupası elemeleri maçları hangi kanal?

Dünya Kupası Elemeleri maçlarını hangi kanal veriyor? Milli maçlar sebebiyle Süper Lig ve 1.Lig’e bir hafta ara verildi. Cumartesi günü maç izlemek isteyenler ise bugün hangi maçların olduğunu araştırıyor. Peki, hazırlık maçlarını hangi kanal veriyor? Peki, Dünya Kupası elemeleri maçları nereden izlenir?

Yeniakit Publisher
2021-11-13 10:20:00 -
Bugün hangi maçlar var? Hazırlık maçları hangi kanalda? Dünya Kupası elemeleri maçları hangi kanal?

Futbolseverler cumartesi gününü maçları takip ederek geçirmek istiyor. Bu sebeple cumartesi günü hangi maçların oynanacağı araştırılıyor. Peki, bugün maç var mı?

Bugün hangi maçlar var? Hazırlık maçları hangi kanalda? Dünya Kupası elemeleri maçları hangi kanal?

Hazırlık maçları

13.00 Fatih Karagümrük-Kocaelispor

13.00 Çaykur Rizespor-BB Erzurumspor                Youtube

14.00 Galatasaray-Bursaspor                     Bursaspor Youtube

17.30 Antalyaspor-Samsunspor

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

D Grubu

17.00 Bosna-Hersek-Finlandiya                S Sport

22.45 Fransa-Kazakistan              UEFA TV

E Grubu

20.00 Norveç-Letonya

20.00 Türkiye-Cebelitarık            TRT 1

22.45 Karadağ-Hollanda               S Sport

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri

02.00 Uruguay-Arjantin

Dünya Kupası Afrika Elemeleri 2.Tur

B Grubu

16.00 Zambiya-Moritanya           FIFA Youtube

19.00 Ekvator Ginesi-Tunus        FIFA Youtube

C Grubu

19.00 Liberia-Nijerya

19.00 Yeşil Burun-ortaAfrika

D Grubu

16.00 Malavi-Kamerun

22.00 Fildişi Sahili-Mozambik     FIFA Youtube

TFF 3. Lig

1. Grup:

13.00 Sancaktepe-Arnavutköy Belediyespor (15 Temmuz)

13.00 Kahta 02 Spor-Belediye Kütahyaspor (Kahta)

2. Grup:

12.00 Yomraspor-İskenderunspor (Yomra İlçe)

13.00 Çarşambaspor-Harput Dibek Elazığ Karakoçan (Çarşamba Şehir)

13.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Bayrampaşa (Yeşiltepe Spor Kompleksi)

13.00 Bitexen Düzcespor-Alagöz Holding Iğdır (Düzce 18 Temmuz)

13.00 Gema Polimer Şile Yıldızspor-Siirt İl Özel İdare (Şile)

13.00 Redoks Darıca Gençlerbirliği-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor (Darıca)

13.00 Beyoğlu Yeni Çarşı-Kızılcabölükspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

13.00 Kuşadasıspor-Hacettepe (Kuşadası Özer Türk)

13.00 Altındağspor-52 Orduspor (Çubuk)

3. Grup:

13.00 İçel İdmanyurdu-Gümüşhanespor (Mersin)

Ümit Milli maçı ne oldu? Ümit Milli-Belçika maçı oynandı mı?
Ümit Milli maçı ne oldu? Ümit Milli-Belçika maçı oynandı mı?

Spor

Ümit Milli maçı ne oldu? Ümit Milli-Belçika maçı oynandı mı?

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sonuç belli oldu! Merkez Bankası faizi düşürecek mi?
Ekonomi

Sonuç belli oldu! Merkez Bankası faizi düşürecek mi?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısına kısa bir süre kala, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli..
Başkan Erdoğan'ın evini görüntüleyen İsrailliler hakkında karar
Aktüel

Başkan Erdoğan'ın evini görüntüleyen İsrailliler hakkında karar

Çamlıca Kulesi'nden Başkan Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrailli 3 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bakan Kurum, CHP ve HDP’ye haddini bildirdi!
Gündem

Bakan Kurum, CHP ve HDP’ye haddini bildirdi!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakanlığın TBMM Plan Bütçe Komisyonu 2022 Yılı Bütçe Görüşmesi sonrası milletveki..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay