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Spor Bugün hangi maçlar var 16 Kasım Salı Dünya Kupası bugünkü maçlar hangileri?
Spor

Bugün hangi maçlar var 16 Kasım Salı Dünya Kupası bugünkü maçlar hangileri?

Bugün hangi takımın maçı var? Dünya Kupası bugünkü maçlar merak ediliyor. Dünya Kupası'nda bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Milli maçlardan dolayı Süper Lig maçlarına ara verilirken, futbolseverler Dünya Kupası maç programını sorgulamaya devam ediyor. 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 10. hafta maçları oynanıyor. 16 Kasım Salı günü ise D, E ve G gruplarında 7 maç yapılacak. Peki bugün hangi maçlar oynanacak, Dünya Kupası Avrupa eleme maçları hangileri?

Yeniakit Publisher
2021-11-16 16:12:00 - 2021-11-16 16:15:03
Bugün hangi maçlar var 16 Kasım Salı Dünya Kupası bugünkü maçlar hangileri?

16 Kasım 2021 bugün hangi maçlar var sorusunun yanıtı futbol severler tarafından aranıyor.  2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 10. hafta heyecanı, 15 Kasım Pazartesi günü oynanan Malta-Slovakya, Slovenya-Kıbrıs Rum Kesimi ile Hırvatistan-Rusya maçlarıyla başladı. Sırbistan turnuvaya doğrudan katılma hakkı kazanırken, Portekiz play-offlara kaldı. Kuzey Makedonya play-off'lara yükseldiPeki 16 Kasım Salı bugün hangi maçlar var?

16 Kasım Salı bugün hangi maçlar var?

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu maçları

22.45 Finlandiya-Fransa

22.45 Bosna Hersek-Ukrayna

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu maçları

22.45 Galler-Belçika

22.45 Çekya-Estonya

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçları

22.45 Cebelitarık-Letonya

22.45 Karadağ-Türkiye

22.45 Hollanda-Norveç

C GRUBU

Kuzey İrlanda-İtalya: 0-0

İsviçre-Bulgaristan: 4-0

F GRUBU

Avusturya-Moldova: 4-1

İskoçya-Danimarka: 2-0

İsrail-Faroe Adaları: 3-2

I GRUBU

Polonya-Macaristan: 1-2

Arnavutluk-Andorra: 1-0

San Marino-İngiltere: 0-10

Afrika elemeleri

- A Grubu

Nijer-Cibuti: 7-2

- E Grubu

Kenya-Ruanda: 2-1

- H Grubu

Namibya-Togo: 0-1

- I Grubu

Gine Bissau-Sudan: 0-0

 

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