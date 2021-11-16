Bugün hangi maçlar var 16 Kasım Salı Dünya Kupası bugünkü maçlar hangileri?

Bugün hangi takımın maçı var? Dünya Kupası bugünkü maçlar merak ediliyor. Dünya Kupası'nda bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Milli maçlardan dolayı Süper Lig maçlarına ara verilirken, futbolseverler Dünya Kupası maç programını sorgulamaya devam ediyor. 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 10. hafta maçları oynanıyor. 16 Kasım Salı günü ise D, E ve G gruplarında 7 maç yapılacak. Peki bugün hangi maçlar oynanacak, Dünya Kupası Avrupa eleme maçları hangileri?