Bugün hangi maçlar var 16 Kasım Salı Dünya Kupası bugünkü maçlar hangileri?
Bugün hangi takımın maçı var? Dünya Kupası bugünkü maçlar merak ediliyor. Dünya Kupası'nda bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Milli maçlardan dolayı Süper Lig maçlarına ara verilirken, futbolseverler Dünya Kupası maç programını sorgulamaya devam ediyor. 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 10. hafta maçları oynanıyor. 16 Kasım Salı günü ise D, E ve G gruplarında 7 maç yapılacak. Peki bugün hangi maçlar oynanacak, Dünya Kupası Avrupa eleme maçları hangileri?
16 Kasım 2021 bugün hangi maçlar var sorusunun yanıtı futbol severler tarafından aranıyor. 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 10. hafta heyecanı, 15 Kasım Pazartesi günü oynanan Malta-Slovakya, Slovenya-Kıbrıs Rum Kesimi ile Hırvatistan-Rusya maçlarıyla başladı. Sırbistan turnuvaya doğrudan katılma hakkı kazanırken, Portekiz play-offlara kaldı. Kuzey Makedonya play-off'lara yükseldiPeki 16 Kasım Salı bugün hangi maçlar var?
16 Kasım Salı bugün hangi maçlar var?
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu maçları
22.45 Finlandiya-Fransa
22.45 Bosna Hersek-Ukrayna
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu maçları
22.45 Galler-Belçika
22.45 Çekya-Estonya
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçları
22.45 Cebelitarık-Letonya
22.45 Karadağ-Türkiye
22.45 Hollanda-Norveç
C GRUBU
Kuzey İrlanda-İtalya: 0-0
İsviçre-Bulgaristan: 4-0
F GRUBU
Avusturya-Moldova: 4-1
İskoçya-Danimarka: 2-0
İsrail-Faroe Adaları: 3-2
I GRUBU
Polonya-Macaristan: 1-2
Arnavutluk-Andorra: 1-0
San Marino-İngiltere: 0-10
Afrika elemeleri
- A Grubu
Nijer-Cibuti: 7-2
- E Grubu
Kenya-Ruanda: 2-1
- H Grubu
Namibya-Togo: 0-1
- I Grubu
Gine Bissau-Sudan: 0-0