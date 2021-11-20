  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Bugün hangi maçlar var?
Spor

Bugün hangi maçlar var?

Bu akşam hangi maç var? Süper Lig’e verilen bir haftalık milli maç arasının ardından heyecan yeniden başladı. Futbolseverler bugün hangi maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, ligde bugün hangi maçlar var? Süper Lig günün maçları

Yeniakit Publisher
2021-11-20 14:14:00 -
Bugün hangi maçlar var?

A Milli Futbol Takımımız, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son iki maçında Cebelitarık ve Karadağ ile karşılaştı. A Milliler, play-off biletini kaptı. Milli maçlar sebebiyle profesyonel liglerebir hafta ara verildi. Süper Lig’de heyecan 20 Kasım Cumartesi günü başladı. Peki, bugün hangi maçlar var?

Bugün hangi maçlar var?

20 Kasım Cumartesi

13:30 Atakaş Hatayspor- Antalyaspor

16:00 GZT Giresunspor-Yeni Malatyaspor

16:00 Medipol Başakşehir FK- Sivasspor

19:00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş

21 Kasım Pazar

13:30 Kasımpaşa-Fatih Karagümrük

16:00 Konyaspor-Çaykur Rizespor

16:00 Altay-Adana Demirspor

19:00 Galatasaray-Fenerbahçe

22 Kasım Pazartesi

20:00 Trabzonspor-Gaziantep FK

20:00 Kayserispor-Göztepe

Beşiktaş'ın borcu ne kadar? Beşiktaş'ın borcu güncel
Beşiktaş'ın borcu ne kadar? Beşiktaş'ın borcu güncel

Spor

Beşiktaş'ın borcu ne kadar? Beşiktaş'ın borcu güncel

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İhsan Şenocak Hoca'dan Mado'yu boykot çağrısı!
Gündem

İhsan Şenocak Hoca'dan Mado'yu boykot çağrısı!

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Uygur Türklerinin toplantısını iptal edip onları kafeden çıkartan Mado'yu boykot çağrısında bulundu...
Firari mafya elebaşısı Sedat Peker'den Alparslan Kuytul'a güzelleme!
Gündem

Firari mafya elebaşısı Sedat Peker'den Alparslan Kuytul'a güzelleme!

Firari mafya elebaşısı Sedat Peker, Furkan Vakfı Genel Başkanı Alparslan Kuytul'dan özür diledi.
Resmi Gazete'de flaş atama kararları!
Siyaset

Resmi Gazete'de flaş atama kararları!

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, dört üniversitenin rektörü d..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay