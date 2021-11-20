Bugün hangi maçlar var?
Bu akşam hangi maç var? Süper Lig’e verilen bir haftalık milli maç arasının ardından heyecan yeniden başladı. Futbolseverler bugün hangi maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, ligde bugün hangi maçlar var? Süper Lig günün maçları
A Milli Futbol Takımımız, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son iki maçında Cebelitarık ve Karadağ ile karşılaştı. A Milliler, play-off biletini kaptı. Milli maçlar sebebiyle profesyonel liglerebir hafta ara verildi. Süper Lig’de heyecan 20 Kasım Cumartesi günü başladı. Peki, bugün hangi maçlar var?
Bugün hangi maçlar var?
20 Kasım Cumartesi
13:30 Atakaş Hatayspor- Antalyaspor
16:00 GZT Giresunspor-Yeni Malatyaspor
16:00 Medipol Başakşehir FK- Sivasspor
19:00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş
21 Kasım Pazar
13:30 Kasımpaşa-Fatih Karagümrük
16:00 Konyaspor-Çaykur Rizespor
16:00 Altay-Adana Demirspor
19:00 Galatasaray-Fenerbahçe
22 Kasım Pazartesi
20:00 Trabzonspor-Gaziantep FK
20:00 Kayserispor-Göztepe