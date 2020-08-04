Bugün altın kaç para? Altın fiyatları ne kadar yükseldi?

Altın fiyatları ne kadar yükseldi? 4 Ağustos günü altın fiyatlarının güncel listesi haberin detayında yer alıyor. Düğün yapacak olan binlerce çift, altın fiyatlarının düşmesini beklese de altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Bugün gram altın 442 liradan işlem görüyor. Peki ama bugün çeyrek, reşat, tam, yarım ve cumhuriyet altını ne kadar? 22 ayar bilezik ve 18 ayar altın gramı kaç lira oldu? İşte detaylar...