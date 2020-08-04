Bugün altın kaç para? Altın fiyatları ne kadar yükseldi?
Altın fiyatları ne kadar yükseldi? 4 Ağustos günü altın fiyatlarının güncel listesi haberin detayında yer alıyor. Düğün yapacak olan binlerce çift, altın fiyatlarının düşmesini beklese de altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Bugün gram altın 442 liradan işlem görüyor. Peki ama bugün çeyrek, reşat, tam, yarım ve cumhuriyet altını ne kadar? 22 ayar bilezik ve 18 ayar altın gramı kaç lira oldu? İşte detaylar...
Altının ons fiyatı 1974 doları gördü. Bu durum, gram altının 442 liraya yükselmesine sebep oldu. İşte önce alış, daha sonra satış fiyatları yazan güncel kapalıçarşı altın listesi...
GRAM ALTIN
- 442,68
- 442,76
22 AYAR BİLEZİK
- 408,50
- 412,50
CUMHURİYET ALTINI
- 2.905,20
- 2.958,00
YARIM ALTIN
- 1.452,60
- 1.483,50
ÇEYREK ALTIN
- 728,80
- 744,30
REŞAT ALTIN
- 2.937,67
- 2.990,95
22 AYAR ALTIN GRAMI
- 405,75
- 421,45
18 AYAR ALTIN GRAMI
- 198,84
- 230,80
14 AYAR ALTIN GRAMI
- 250,96
- 291,29