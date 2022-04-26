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Yerel Budamak için çıktığı palmiye ağacında hayatını kaybetti
Yerel

Budamak için çıktığı palmiye ağacında hayatını kaybetti

Antalya’da palmiye ağaçlarını budamak için ağaca çıkan yaşlı adam ağacın tepesinde hayatını kaybetti. Talihsiz adamın ağaç tepesinde askıda kalan cesedi olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden indirildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-26 10:16:00 -
Budamak için çıktığı palmiye ağacında hayatını kaybetti

Olay, Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cengiz Gökçe Parkı yanında bulunan bir evin bahçesindeki palmiye ağacını budamak için çıkan Ercan Özege (56), ağacın tepesinde biranda rahatsızlandı.

Durumu fark eden vatandaşlar yardım etmek istedi ancak özel tesisat ile ağaç tepesinde bulunan Özege'ye ulaşamadı. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi.

Sağlık ekipleri itfaiye merdiveni ile ulaştığı Özege'nin hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri tarafından Özege'nin ağaçtan indirilen cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayda hayatını kaybeden Ercan Özege'nin emekli olduğu, günlük yevmiye alarak otel ve villalarda ağaç budama işleri yaptığı öğrenildi. Özege'nin kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde durulurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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