Bucaspor 1928'de 3 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
İZMİR (AA) - Misli.com 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Bucaspor 1928'de 2'si futbolcu 3 kişinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, dün gerçekleştirilen Kovid-19 testlerinde 2 futbolcunun yanı sıra idari kadrodaki 1 kişide pozitif vaka tespit edildiği belirtildi.
Bu kişilerin ev izolasyonuna alındığı ve tedavilerine başlandığı kaydedildi.
Bucaspor 1928, ligin 5. hafta mücadelesinde bugün saat 19.00'da Yeni Buca Stadı'nda Manisaspor'u konuk edecek.