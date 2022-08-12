Bu yıl yardımcı kaynaklar da sıralarda olacak

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Sakarya’da bulunan Özer, Valiliği ziyaret etti. Valilik Şeref Defterini imzalayan Özer, ardından İl Milli Eğitim Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Özer, Sakarya’daki eğitim durumunu ayrıntılı şekilde ele aldıklarını söyledi. Özer, Sakarya’nın ihtiyaçlarının giderilmesi için 7 ilkokul ve 5 yeni ortaokul yapma kararı aldıklarını belirterek, tüm illerde doğal gaz dönüşümü yapılmayan hiçbir okul bırakmamak istediklerini, 2022-2023 eğitim öğretim yılına tüm dönüşümler tamamlanmış olarak başlangıç yapmak istediklerini vurguladı.

Çocuklarımızı okul öncesi eğitime eriştirmek istiyoruz

Özer, Bakanlığın en büyük önceliklerinden birinin okul öncesi eğitime erişimi artırmak olduğunu dile getirerek, Türkiye’nin son 20 yılda ilkokul, ortaokul, lise ve yüksek öğretimde okullaşma oranlarında büyük bir sıçrama yakaladığını anlattı. Aynı sıçramayı, okul öncesi eğitimde de tüm Türkiye’ye yaygınlaştırmak istediklerinin altını çizen Özer, şöyle devam etti: “Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni anasınıfını yapıp, tüm çocuklarımızı ücretsiz şekilde bulundukları her noktada okul öncesi eğitime eriştirmek istiyoruz. Bu kapsamda 1050 yeni anaokulunu, 10 bin de yeni anasınıfını hizmete aldık. 3 bin hedefine ulaşmak için diğer yatırımlarımız da yatırım planı içerisine dahil edildi, gerekli bütçelendirme çalışmaları yapıldı.”

Hazırlıkları çok erken başlattık

Özer, eğitim yılının hazırlıklarını çok erken başlattıklarına ve okulların tüm ihtiyaçlarını karşılamak için sahada olduklarına değinerek, her sene olduğu gibi yeni yılda da ücretsiz ders kitaplarını tüm illere ulaştırdıklarını dile getirdi. Özer, “Dün (önceki gün) itibarıyla yardımcı kaynaklar da tüm illerimize gönderilmeye başlandı. Dolayısıyla 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlangıcında bir ilk yaşanacak. Sadece ücretsiz ders kitapları öğrencilerin masasında olmayacak, aynı zamanda yardımcı kaynaklar da öğrencilerimizin kullanımına hazır şekilde ücretsiz olarak kendilerine teslim edilecek.” ifadelerini kullandı.