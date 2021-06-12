Koronavirüs salgını sebebiyle 2020 yılında Suudi Arabistan ülke dışından misafir kabul etmedi. Bu yıl da benzer bir açıklama geldi. Peki, hac kaydı yaptıranların hakları ne olacak?

Bu yıl hacca gidemeyenler seneye mi gidecek? Hacca gidemeyenlerin hakları gelecek seneye mi devredilecek?

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, hac ibadeti sırasında salgın nedeniyle alınacak önlemleri ve kimlerin kabul edileceğine dair yazılı açıklama yaptı. Ülke içinden 60 bin kişinin hacca kabul edileceği ve yurtdışından kimsenin alınmayacağı bilgisine yer verilen açıklamada, kronik rahatsızlığı olmayan, 18 ila 65 yaş arasında ve aşı olmuş kişilerin hac için kabul edileceği bildirildi.

Hac ve Umre Bakanlığı 9 Mayıs'taki açıklamasında, bu yıl hac ibadetinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gölgesinde özel sağlık ve güvenlik şartları çerçevesinde yapılacağını duyurmuştu. Suudi Arabistan, Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl sadece ülke içinden ve sınırlı sayıda hacı adayını kabul etmişti.

2020 yılında hac kurasında isimleri çıkan ve kayıt yaptıranlar pandemi sebebiyle ibadetlerini gerçekleştirmek için Suudi Arabistan’a gidememişti. 2021 yılında da hacca gidemeyecek olanlar haklarının yanıp yanmayacağını merak ediyor. Konu hakkında Diyanet İşleri’nden henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak geçen yıl olduğu gibi kişilerin haklarının bir yıl sonraya ertelenmesi bekleniyor.