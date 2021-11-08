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Spor Bu takas çok konuşulacak!
Spor

Bu takas çok konuşulacak!

La Liga'da eski günlerine geri dönmeyi arzulayan Barcelona ile Premier Lig devi Manchester City dev bir takasa hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 13:03:00 -
Bu takas çok konuşulacak!

La Liga'da eski günlerine geri dönmeyi arzulayan Barcelona ile Premier Lig devi Manchester City dev bir takasa hazırlanıyor.

Manchester City Menajeri Pep Guardiola uzun yıllar formasını giydiği ve teknik direktörlük yaptığı Barcelona'dan bir yıldızı gözüne kestirdi. Guardiola'nın karşısında ise eski öğrencisi Xavi Hernandez olacak.

El Nacional gazetesinin haberine göre Avrupa'nın iki büyük kulübü transfer döneminde dev bir takas için masaya oturuyor.

Manchester City, Barcelona'dan Frenkie de Jong'u kadrosuna katmak isterken Hollandalı yıldızın karşılığında Raheem Sterling, Camp Nou'ya taşınacak.

İddiaya göre Manchester City, Frenkie de Jong karşılığında Sterling'in dışında bir miktar para ödemeyi de kabul etti.

Buna göre İngiliz devi, Katalan devine 20 milyon euro'luk bir ücret ödeyecek ve Hollandalı futbolcunun transferini noktalayacak.

Uzun süredir formasından uzak kalan Raheem Sterling halihazırda City'den çıkış yolu arıyor. Yıldız futbolcu son dönemde Guardiola ile birkaç sözlü tartışma da yaşadı. Uzun süredir Barcelona'nın radarında olan Sterling bu transfere sıcak bakıyor.

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