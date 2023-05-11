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Spor Bu sefer olacak mı? İş iyiden iyiye ciddiye bindi! Yıldız isim alınacak mı?
Spor

Bu sefer olacak mı? İş iyiden iyiye ciddiye bindi! Yıldız isim alınacak mı?

Yeniakit Publisher
2023-05-11 23:08:00 -
Bu sefer olacak mı? İş iyiden iyiye ciddiye bindi! Yıldız isim alınacak mı?

Beşiktaş gözünü, Fenerbahçe'nin orta sahası Miha Zajc'a çevirdi. Başkan Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe ile ilişkilerinin zarar görmemesi için Sloven oyuncunun kesin kararını bekliyor.

Beşiktaş gözünü, Fenerbahçe'nin orta sahası Miha Zajc'a çevirdi. Başkan Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe ile ilişkilerinin zarar görmemesi için Sloven oyuncunun kesin kararını bekliyor.

Süper Lig'de yeni sezonun transfer planlamasına başlayan Beşiktaş'ta gündem 10 numara transferi. Siyah- beyazlı takım Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Sloven yıldız Miha Zajc'ı yeniden gündemine aldı.

Beşiktaş, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un takımda kalması durumunda ayrılacağı iddia edilen Sloven yıldızla ilgili sezon sonunu bekliyor. Haber7'ye göre; 

Lig bitince kararını açıklayacak olan Zajc'la ilgili gerekli adımların atılacağı belirtildi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin de Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile arasındaki iyi ilişkileri bozmamak adına yıldız futbolcuya şimdilik bir teklifte bulunmadığı, Zajc'ın Fenerbahçe ile bağlarını koparmasını beklediği öğrenildi.
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28 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe ile bu sezon 29 maçta görev yaptı. Sloven yıldız bu karşılaşmalarda takımına 4 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

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