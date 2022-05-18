Bu sefer Jesus, Koç'un ayağına gelecek!

Gelecek sezon teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'u getirmek isteyen sarı-lacivertli ekip görüşmelerini sürdürüyor. Portekiz basınından bu konuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Tecrübeli teknik adamın görüşmelere son noktayı koymak üzere İstanbul'a geleceği ifade edildi.

Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlanması adına hareketli saatler yaşanıyor.

Sarı-lacivertliler gelecek sezon için teknik direktör konusuna odaklanmış durumda.

Portekiz basını Fenerbahçe ve Jorge Jesus'la ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

O Jogo'nun haberine göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör Jorge Jesus'u İstanbul'a davet etti.

Portekizli teknik direktör hafta sonuna kadar İstanbul'a gelecek ve görüşmelere son nokta koyulacak.

Habere göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Jorge Jesus internet üzerinden video konferans yöntemiyle görüşmelerde bulundu. Yapılan olan görüşmede 2 yıllık sözleşme konusunda önemli adımlar atıldı.

Yapılan görüşmelerin olumlu gitmesi üzerine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jorge Jesus'u kulüp hakkında bilgi vermek için İstanbul'a davet etti. Jesus hafta sonuna kadar İstanbul'a gelerek Fenerbahçe hakkında bilgi alacak.

Portekiz basınında yer alan habere göre Jesus, sarı-lacivertli kulüp ile henüz resmi sözleşmeyi imzalamadı.

Sarı lacivertli yönetim, maaş ve bonuslar konusunda Portekizli teknik direktörle tam bir uzlaşmaya varamadı.

Haberde ayrıca Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi elemelerinde olacak olması Jorge Jesus'u cezbettiği belirtildi.

Sarı-lacivertlilerle Jorge Jesus arasındaki maaş pazarlığının ve bonus ödemelerinin Şampiyonlar Ligi'ne katılıma bağlı olduğu ifade edildi. Ali Koç'un, Jorge Jesus'un kafasındaki soru işaretlerini gidermek için yoğun çaba sarf ettiği belirtildi.