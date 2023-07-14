Bu resimde kaç top var? 15 saniyenin altında bulabilen olmadı!

Bu zihin bulmacası, zekâ seviyenizi zekâ oyunlarını çözerken verdiğiniz karara göre test etmeye yarıyor. Bu tür IQ bilmeceleriyle problemi dikkatli bir şekilde analiz etmeniz ve mantıksal akıl yürütme becerilerinizi kullanmanız gerekiyor. Aksi halde 15 saniyenin altında cevaba ulaşamazsınız.

Aslında basit bir soru olan beyin bulmacaları çözüme ulaşmak için yaratıcı düşünmenizi ister. Böylece bu resimde kaç tane top olduğunu kolaylıkla belirleyebilirsiniz.

Piramit şeklinde istiflenmiş topları sayarken görselin içindeki gizli topları kaçırdıysanız doğru sonuca ulaşamazsınız. Bu yüzden süreniz başlamadan önce resme çok iyi bakmalı, her ayrıntıyı incelemelisiniz.

Yanıtı 15 saniyenin altında bulabildiyseniz tebrikler...

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Bulamadıysanız endişelenmeyin yanıt haberimizin devamında...

Soruyu çözerken kaç top olduğunu bulabilmek için her yığına tek tek bakmak gerekiyor. Üstte sadece 1 top var. En üst seviyenin altında 3 adet görünen ve 1 adet gizli top var. Bunun altında ise 5 görünen ve 4 görünmeyen top var. Altı kısımda ise 7 görünen ve 9 görünmeyen top var. Cevabı bulmak için 3 boyutlu düşünmeniz gerekiyor. Toplamda 30 top var.