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Yerel Bu resimde kaç top var? 15 saniyenin altında bulabilen olmadı!
Yerel

Bu resimde kaç top var? 15 saniyenin altında bulabilen olmadı!

Yeniakit Publisher
2023-07-14 12:12:00 -
Bu resimde kaç top var? 15 saniyenin altında bulabilen olmadı!

Bu resimli bulmacayı yalnızca dâhiler çözebilir gibi görünüyor. Çünkü 15 saniyede resimdeki top sayısını bulabilen çıkmıyor.

Bu zihin bulmacası, zekâ seviyenizi zekâ oyunlarını çözerken verdiğiniz karara göre test etmeye yarıyor. Bu tür IQ bilmeceleriyle problemi dikkatli bir şekilde analiz etmeniz ve mantıksal akıl yürütme becerilerinizi kullanmanız gerekiyor. Aksi halde 15 saniyenin altında cevaba ulaşamazsınız.

Aslında basit bir soru olan beyin bulmacaları çözüme ulaşmak için yaratıcı düşünmenizi ister. Böylece bu resimde kaç tane top olduğunu kolaylıkla belirleyebilirsiniz.

Piramit şeklinde istiflenmiş topları sayarken görselin içindeki gizli topları kaçırdıysanız doğru sonuca ulaşamazsınız. Bu yüzden süreniz başlamadan önce resme çok iyi bakmalı, her ayrıntıyı incelemelisiniz.

Yanıtı 15 saniyenin altında bulabildiyseniz tebrikler...
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bulamadıysanız endişelenmeyin yanıt haberimizin devamında...

Soruyu çözerken kaç top olduğunu bulabilmek için her yığına tek tek bakmak gerekiyor. Üstte sadece 1 top var. En üst seviyenin altında 3 adet görünen ve 1 adet gizli top var. Bunun altında ise 5 görünen ve 4 görünmeyen top var. Altı kısımda ise 7 görünen ve 9 görünmeyen top var. Cevabı bulmak için 3 boyutlu düşünmeniz gerekiyor. Toplamda 30 top var.

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Yorumlar

Burak

soru nasıl soruluyor... RESİMDE KAÇ TOP VAR ? cevap: resimde 16 top var.. Bırak 30 topu, 17.nci topu gören varmı.. bende öyle i göz yok..sizde varsa buyursun gelsin. Yani; haber kaynağımız resimde gördüğümüz top sayısını soruyor. bu durumda topların altındaki diğer topları görebilen varsa elini öpelim; yada ne bilim onu oy birliğiyle BİLİŞİM BAKANI OLARAK ÖNERELİM. RESİMDE GÖRÜLEN TOP SAYISI 16. görünmeyeni nasıl gördüğünü bi anlatsada bilsek. topların altında belki PİŞMİŞ YUMURTA VARDIR. gözümle görmediğim şeye inanmam.. ASLINDA mevzu top değil. EMEKLİYE VERİLEN %25 gibi komik bir rakam. sayın şimşek, çok bilmiş şimşekoğlu ŞİMŞEK. madem bütçe kısıtlı, memura seyyanen 8000 TL vereceğine 5000 TL verseydi. emeklilerede bu ezici enflasyona karşıda 3000 er TL verseydin de bir nebze insanlar emekliler rahat etseydiler. NASIL BİR HESAP UZMANIYSA , BİR TARAFI ACITARAK DİĞER YARAYI İYİLEŞTİREMEZSSİNİZ.
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