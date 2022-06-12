Bu namussuzun suratına tükürülür! Oha ve de çüüüşş

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşiyle birlikte kayboldukları ihbarı üzerine aranan Şerbetli Köyü Muhtarı İlker Mustafa Kuloğlu, polise teslim oldu. Muhtar, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. Muhtarın boşanma aşamasında olduğu eşine yaptıkları ise kan dondurdu.

Edinilen bilgilere göre, Şerbetli Köyü Muhtarı İlker Mustafa Kuloğlu (51) ile eşi İlknur Kuloğlu'nun yakınlarının jandarmaya başvurusu üzerine, 4 gün önce başlatılan aramalara İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile AKUT Arama Kurtarma Derneği ekipleri katıldı.

Belirlenen 4 ayrı noktada yürütülen çalışmalarda JASAT ekipleri, yaklaşık 40 kişilik özel timin yanı sıra köpek timi ve dronla havadan arama yaptı. Çevredeki köyler ile kullanılmayan ev ve ahırları kontrol eden ekipler, gölet çevrelerine de baktı.

Arama çalışmaları kapsamında kayıp İlknur Kuloğlu, Şerbetli köyündeki bir evde dün gece jandarma tarafından bulundu. İlknur Kuloğlu'nun kendisini kaçırdığı, ölümle tehdit ettiği ve cinsel istismarda bulunduğu yönündeki şikayetleri üzerine muhtar Mustafa Kuloğlu'nu yakalama çalışmaları başladı.

Arama çalışmaları devam eden Şerbetli Köyü Muhtarı İlker Mustafa Kuloğlu, Çan İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen İlker Mustafa K, savcının "darp, kasten yaralama, eşe karşı cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamalarıyla sevk ettiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Boşanmak üzere olduğu karısını nasıl kaçırdı?

İddiaya göre geçtiğimiz Salı günü eşinin işe gitmesini fırsat bilen İlker Mustafa Kuloğlu, oğlunun evde olduğunu bilerek apartmanın kapısını çaldı. Oğlunu annesine hiçbir şey yapmayacağı konusunda ikna eden Kuloğlu, içeriye girerek oğluna okul çıkışı köye gitmesini söyleyerek, evden gönderdi.

Evde İlknur Kuloğlu'nu beklemeye başlayan İlker Mustafa Kuloğlu, akşam saatlerinde ayak seslerini duyunca banyoya saklandı. Kapıyı açarak içeriye giren genç kadın bir süre dinlendikten sonra banyoya girince dehşet saatleri başladı. İddiaya göre banyoya giren eşinin üzerine atlayıp, ağzını kapatan Kuloğlu, eşini darp etmeye başladı.

"Şırıngaları sana saplarım ve anında ölürsün!"

Eşinin yalvarışlarına aldırmadan defalarca cinsel istismarda bulunan Kuloğlu, daha sonra cebinden çıkardığı şırıngalarla "Benimle geleceksin. Gelmezsen bu şırıngaları sana saplarım ve anında ölürsün" diyerek evden çıkarttı. Dışarıda bekleyen otomobile İlknur Kuloğlu'nu bindiren Kuloğlu, eşini arabada da darp etmeye devam etti.

"Seni öldüreceğim ve dereye gömeceğim"

Şerbetli Köyü yakınlarında iki çocuğunun annesini araçtan indiren İlker Mustafa Kuloğlu, yakın arkadaşı olan araç sürücüsü A.K.'yi yanından gönderdi. İddiaya göre Eşini kelepçeleyip kafasına silah dayayan Kuloğlu "Seni öldüreceğim ve dereye gömeceğim" diyerek ormana doğru götürdü. Kadının kaburgalarının kırıldığı öğrenildi.

Ormanda eşini darp etmeye devam eden Kuloğlu, Jandarma'nın siren seslerini duyunca eşinin kafasına silah dayayıp sessiz olmasını söyledi. 2 gün boyunca aç ve susuz bir şekilde Jandarma'dan kaçan Kuloğlu, Jandarma'nın kendisini yakalayacağını anlayınca sonunda eşini bırakma kararı aldı.

Kadını 3 gün işkence sonrası köye bıraktı

Yorgunluktan ve yediği dayaktan bitap düşen acılı kadına tehditler savuran Kuloğlu, eşini kendisinden şikayetçi olması halinde öldüreceğini söyleyerek gece geç saatlerde Şerbetli Köyü'ndeki evine bıraktı. Kuloğlu olay yerinden kaçarken genç kadın Jandarma'yı arayarak şikayetçi olduğunu söyledi.

Genç kadın yine zehirli şırınga tehdidiyle eşi tarafından silah zoruyla kaçırılarak üç gün boyunca ormanda aç susuz alıkonulduğunu daha sonra Jandarma'nın seslerini duyunca eşi tarafından serbest bırakıldığını söyledi.