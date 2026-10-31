Bu kış 9 milyon kişi için ölümcül geçecek!

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, Ukrayna, Suriye, Lübnan ve Afganistan’da yaklaşık 9 milyon kişinin kış şartlarıyla mücadele edebilmek için ek insani yardıma ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine göre, Ukrayna, Suriye, Lübnan ve Afganistan'da yaklaşık 9 milyon kişinin ek yardıma ihtiyaç duyacağı kış yaklaşırken, savaşların ve yerinden edilmenin yıprattığı aileler bu zor seçimle karşı karşıya.

Enerji ve gıda maliyetleri yükselirken yardım için kullanılabilecek kaynaklar azalıyor. Ailelerin ihtiyaçları ile kuruluşların sağlayabildikleri arasındaki farkı kapatmak giderek zorlaşıyor.

Soğuk, savaşın açtığı gediklerden giriyor

Komiserliğin Dış İlişkiler Direktörü Dominique Hyde, savaşlardan etkilenen milyonlarca kişinin, soğuğa karşı yeterli koruma olmadan ağır koşullara maruz kalma riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunuyor.

Bu nedenle komiserlik, 2026-2027 kışına yönelik müdahale için bireylerden ve özel sektörden en az 50 milyon dolar toplamayı hedefleyen bir kampanya başlattı. Bu hedef, geçen yılki kampanyada toplanan tutardan üç milyon dolar daha fazla.

Komiserlik, Suriye'de öncelikli bölgelerde kış yardımına ihtiyaç duyanların sayısını yaklaşık 2,4 milyon olarak tahmin ediyor. Ancak yalnızca yaklaşık 230 bin kişiye ulaşmayı umuyor.

Lübnan'da ise yaklaşık 300 bin kişinin kış yardımına ihtiyacı bulunuyor. Komiserliğin mevcut kaynakları, bu kişilerin yaklaşık yarısına ulaşmasına olanak tanıyor.

Ukrayna, Rusya ile savaşın başlamasından bu yana beşinci kışına girerken sıcaklıkların sıfırın altında yaklaşık 20 dereceye düşme ihtimali bulunuyor. Enerji kesildiğinde veya pencereler ve duvarlar zarar gördüğünde, başını sokacak bir çatının olması ısınmayı garanti etmiyor.

Afganistan'da ise Ocak 2025 ile Temmuz 2026 arasında İran ve Pakistan'dan yaklaşık 4 milyon kişi geri döndü. Bu kişilerin çoğu, kış masrafları ihtiyaçlarına eklenmeden önce bile hayatlarını yeniden kurmak için sınırlı kaynaklara sahip.

50 milyon dolar, bazı eksikleri kapatmak için başlatılan ek kampanyanın hedefini oluşturuyor.

Finansmanın erken ulaşması, konutların onarılması ve kış ihtiyaçlarının temin edilmesi için zaman sağlaması açısından önem taşıyor. Gecikme, yalnızca bir battaniyenin veya yakıtın satın alınmasını ertelemiyor; bir ailenin yemek, ısınma ve ilaç arasında seçim yapmak zorunda kaldığı süreyi de uzatıyor.