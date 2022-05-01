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Yerel

Bu kez kadından erkeğe şiddet! Defalarca tokatladı "Seni öldürürüm"

ADANA’da bir genç kızın kaldırımda oturan erkeği tokatlayarak “Seni öldürürüm” diye tehdit etmesi anbean görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2022-05-01 11:08:00 - 2022-05-01 11:27:32

Olay Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre mahallede kaldırımda oturan bir erkeğin yanındaki genç kız, birden bağırmaya başladı. Kaldırımda oturan erkeğe defalarca kez “Seni öldürürüm” diye tehditte bulunan genç kız, daha sonrada erkeğe şiddet uygulamaya başladı. Tokat atan genç kıza erkeğin tepki göstermesi de dikkat çekti. Yaşananlar çevredeki vatandaşlar tarafından an be an görüntülendi.

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