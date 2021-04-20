36. haftanın heyecanı yaşanan Süper Lig’de bu haftayı bay geçecek takım merak ediliyor. Peki, bu hafta hangi takım bay geçecek? Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman?

Bu hafta hangi takım bay geçecek?

21 takımın mücadele ettiği Spor Toto Süper Lig’de fikstür gereği Fenerbahçe, bu hafta hiçbir takımla eşleşmedi ve haftayı bay geçti.

Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman?

Fenerbahçe, Süper Lig’in 37. Haftasında evinde Kasımpaşa’yı ağırlayacak. Ülker Stadyumu'nda yapılacak olan maç, 25 Nisan tarihi saat 19.00’da başlayacak. Söz konusu karşılaşma, BeIN Sports HD1 ekranlarından canlı yayınlanacak.