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Spor Bu hafta hangi takım bay geçecek? Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman?
Spor

Bu hafta hangi takım bay geçecek? Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman?

Süper Lig’de büyük heyecan yaşanırken zirvedeki yarışa ilişkin detaylar merak ediliyor. Lig’de 2. sırada yer alan Fenerbahçe’nin bu haftaki maçının ne zaman olduğu merak konusu oldu. Peki, bu hafta hangi takım bay geçecek? Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-04-20 23:12:00 -
Bu hafta hangi takım bay geçecek? Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman?

36. haftanın heyecanı yaşanan Süper Lig’de bu haftayı bay geçecek takım merak ediliyor. Peki, bu hafta hangi takım bay geçecek? Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman?

Bu hafta hangi takım bay geçecek?

21 takımın mücadele ettiği Spor Toto Süper Lig’de fikstür gereği Fenerbahçe, bu hafta hiçbir takımla eşleşmedi ve haftayı bay geçti.

Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman?

Fenerbahçe, Süper Lig’in 37. Haftasında evinde Kasımpaşa’yı ağırlayacak. Ülker Stadyumu'nda yapılacak olan maç, 25 Nisan tarihi saat 19.00’da başlayacak. Söz konusu karşılaşma, BeIN Sports HD1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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