Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 36. hafta maç saatleri
Süper Lig bu hafta maçları merak ediliyor. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig 36. hafta maç programını açıkladı. Bu hafta maçlarına göre, Beşiktaş, Süper Lig'in 36. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak. 21 Nisan Çarşamba günü ise futbolseverler derbi karşılaşmasını izleyecek. Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta? Galatasaray-Trabzonspor derbisi 21 Nisan Çarşamba günü saat 19:00’da Türk Telekom Stadında karşılayacak. Peki bu hafta hangi maçlar var? İşte Süper Lig 36. hafta maç saatleri.
Süper Lig'de 36. hafta heyecanı yarın oynanacak 5 karşılaşmayla başlayacak. Fenerbahçe'nin maç yapmadan (bay) geçeceği haftada Galatasaray-Trabzonspor müsabakası, 21 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılacak açıklamaya göre, ligde 36. hafta maçlarının programı şöyle:
20 Nisan Salı hangi maçlar var?
16.00 Fatih Karagümrük-Göztepe (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyapor (Çaykur Didi)
19.00 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor (Antakya Atatürk)
19.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş (Yeni 4 Eylül)
21 Nisan Salı hangi maçlar var?
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Helenex Yeni Malatyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Denizlispor (Eryaman)
19.00 Galatasaray-Trabzonspor (Türk Telekom)
22 Nisan Perşembe hangi maçlar var?
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)