Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 36. hafta maç saatleri

Süper Lig bu hafta maçları merak ediliyor. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig 36. hafta maç programını açıkladı. Bu hafta maçlarına göre, Beşiktaş, Süper Lig'in 36. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak. 21 Nisan Çarşamba günü ise futbolseverler derbi karşılaşmasını izleyecek. Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta? Galatasaray-Trabzonspor derbisi 21 Nisan Çarşamba günü saat 19:00’da Türk Telekom Stadında karşılayacak. Peki bu hafta hangi maçlar var? İşte Süper Lig 36. hafta maç saatleri.