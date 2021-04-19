  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 36. hafta maç saatleri
Spor

Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 36. hafta maç saatleri

Süper Lig bu hafta maçları merak ediliyor. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig 36. hafta maç programını açıkladı. Bu hafta maçlarına göre, Beşiktaş, Süper Lig'in 36. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak. 21 Nisan Çarşamba günü ise futbolseverler derbi karşılaşmasını izleyecek. Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta? Galatasaray-Trabzonspor derbisi 21 Nisan Çarşamba günü saat 19:00’da Türk Telekom Stadında karşılayacak. Peki bu hafta hangi maçlar var? İşte Süper Lig 36. hafta maç saatleri.

Yeniakit Publisher
2021-04-19 12:11:00 - 2021-04-19 12:12:21
Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 36. hafta maç saatleri

Süper Lig'de 36. hafta heyecanı yarın oynanacak 5 karşılaşmayla başlayacak. Fenerbahçe'nin maç yapmadan (bay) geçeceği haftada Galatasaray-Trabzonspor müsabakası, 21 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılacak açıklamaya göre, ligde 36. hafta maçlarının programı şöyle:

20 Nisan Salı hangi maçlar var?

16.00 Fatih Karagümrük-Göztepe (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyapor (Çaykur Didi)

19.00 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor (Antakya Atatürk)

19.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş (Yeni 4 Eylül)

21 Nisan Salı hangi maçlar var?

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Helenex Yeni Malatyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Denizlispor (Eryaman)

19.00 Galatasaray-Trabzonspor (Türk Telekom)

22 Nisan Perşembe hangi maçlar var?

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Özerklik talep ettiler! Türkiye sınırına yerleşecekler
Dünya

Özerklik talep ettiler! Türkiye sınırına yerleşecekler

Talabani yönetimi, Bağdat'tan başkenti Süleymaniye olan bir özerklik istedi. İran tarafından desteklenen adıma Bağdat yönetiminden henüz bir..
Çin Merkez Bankası'ndan kritik kripto para açıklaması
Ekonomi

Çin Merkez Bankası'ndan kritik kripto para açıklaması

Kripto para borsasında bugün yaşanan kayıplar sonrası Çin’den kritik açıklamalar geldi. Çin Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Li Bo, yaptığı ..
İzmir'de sokak ortasında korkunç cinayet! Defalarca ateş etti
Yerel

İzmir'de sokak ortasında korkunç cinayet! Defalarca ateş etti

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, Murat A. (35), annesinin eski eşi Mahmut Karşıcı'yı (55), sokakta pompalı tüfekle ateş ederek öldürüldü. Zanlı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay