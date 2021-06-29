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Yerel Bu görüntü bugün Türkiye'de çekildi! Araçlar mahsur kaldı
Yerel

Bu görüntü bugün Türkiye'de çekildi! Araçlar mahsur kaldı

Türkiye'nin büyük bir bölümünün sıcak hava dalgası etkisinde olduğu bugünlerde Ardahan'dan şaşırtan bir görüntü geldi. Ardahan'da bir anda başlayan dolu yağışı her yeri beyaza bürüdü.

Yeniakit Publisher
2021-06-29 16:28:00 -
Bu görüntü bugün Türkiye'de çekildi! Araçlar mahsur kaldı

Ardahan'ın Çıldır ilçesi haziran ayının son günlerinde adeta kışı yeniden yaşadı. Öğle saatlerinde başlayan ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı her yeri beyaza bürüdü. Trafikte ilerlemekte güçlük çeken araçlar yollarda kaldı.

Amatör kameralara yansıyan görüntülerde dolunun şiddeti araç içerisinden görüntülendi. Çıldır’ın Beyratun köyü yolunda kalan araçlar uzun süre dolunun bitmesini bekledi.

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