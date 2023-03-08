Bu depolarda patates doğal yöntemlerle en az 1 yıl saklanıyor

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesine bağlı Akin köyünde dağ yamaçlarına oyularak inşa edilen doğal soğuk hava depoları, yıl boyunca 8-14 derece sıcaklıkta patateslerin taze kalmasını sağlıyor.

Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Akin köyünde 2019 yılında Orman Köylüsü (Orköy) kredi desteği ile kurulan doğal soğuk hava depolarını inceledi. Vali Yiğitbaşı’na, Kaymakam Mehmet Sülün ve daire amirleri de eşlik etti. Akin Köy Muhtarı Yusuf Can ve yetkililerden Orman Köylüsü kredi desteği ile 2019 yılında inşa edilen doğal soğuk hava deposu ve depoların işleyişi hakkında bilgi alan Vali Yiğitbaşı, daha sonra köy fırınına giderek burada kendileri hamur işi yapan kadınlar ile bir süre sohbet etti.

İncelemenin ardından depolarla ilgili abi açıklama yapan Vali Yiğitbaşı, “Akin köyünün coğrafi yapısına eşdeğer inşa edilen depolar, patates üreten çiftçilerimizin ürünlerini depolamak, korumak ve arz talep dengesini sağlayarak yıl boyu piyasanın patates talebini karşılamak amacıyla dağ yamaçlarına oyularak inşa edilen doğal soğuk hava depoları, yıl boyunca 8-14 derece sıcaklıkta patateslerin taze kalmasını sağlıyor. Bölge halkının ve patates üreticilerinin ürünlerini hiç enerji sarf etmeden depolamalarını sağlayan bu doğal depolar, köy halkı tarafından geleneksel olarak uzun yıllardır kullanılan bir yöntemden esinlenerek yapılmış” dedi.