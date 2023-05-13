Bu bir şaka olsa gerek! Yetmedi mi artık bu hocamız?

Romanya basını, Sarı-Lacivertliler'in Jorge Jesus'un ayrılma ihtimaline karşı 77 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcıyı listesine aldığını yazdı. Bu konuda nabız yoklanıyor.

Süper Lig'de son olarak Giresun'la berabere kalan F.Bahçe'de Başkan Ali Koç ve teknik direktör Jesus bir görüşme gerçekleştirmişti. Portekiz basınında yer alan haberlere göre bu görüşmede sözlü tartışma da yaşandı. Jesus belirsizliği devam ederken Romanya basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Sport.ro sitesinin haberine göre Sarı-Lacivertliler Mircea Lucescu ile ilgileniyor. Geçtiğimiz senelerde de birçok kez gündeme gelen Rumen teknik adam, Jesus öncesi Kanarya'dan teklif aldığını açıklamıştı. Akşam'a göre;

Rumen teknik adamın, Dinamo Kiev ile mukavelesi 2024 yılına kadar sürüyor. Dinamo Kiev'in ise Mircea Lucescu'nun Fenerbahçe'ye gitmesi durumunda, bu yaz Rakow'dan ayrılacak olan Polonyalı Papszun'u getirebileceği belirtiliyor. Jorge Jesus'un geleceği ise belirsizliğini koruyor. Portekizli çalıştırıcının adı sürekli olarak Brezilya kulüpleri veya Brezilya Milli Takımı'yla anılıyor. Jorge Jesus daha önce yaptığı açıklamada, "Başkanımız Ali Koç görevinde kalmazsa ben de burada durmam. Kalırsa o zaman farklı şeyler konuşuruz." diye konuşmuştu.

Lucescu, kısa süre önce kalça kireçlenmesi sebebiyle ameliyat oldu. Hastanede bile cep telefonuyla yardımcısını arayarak Dinamo Kiev'in ilk 11'ini kurdu ve taktikler verdi. Romanya basını Lucescu iddialarını ortaya atarken, Leonardo Jardim sesleri de kesilmedi. Shabab Al-Ahli'nin koçu olan 48 yaşındaki Portekizli ile Al Nassr da ilgileniyor. Portekiz basını ise Avrupa'ya geri dönüş yapmak isteyen Jardim'in bu sebeple Fenerbahçe'yi tercih edebileceğini yazdı. Yine de her şey Jesus'un geleceğine bağlı.

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