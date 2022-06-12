Bu araçlar nerede açıkla Bay Ekrem! 234 araç buhar oldu

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Göreve gelir gelmez İBB’de lüks araç saltanatı başlatan, birim şeflerinin ve yöneticilerin sevgililerine bile makam aracı tahsis edilmesine göz yuman CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şimdi de kayıp araç skandalıyla çalkalanıyor. Kayıp araç rezaletiyle ilgili İBB Meclisinde konuşan AK Parti Meclis Üyesi ve Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, İBB’nin 2021 yılında 2 bin 656 adet araç kiraladığını, araçların 234’ünün ise kime tahsis edildiğinin belli olmadığını söyledi. CHP’li yönetime “ettikleri lafların peşlerini bırakmayacağını” belirten Kaynar, şunları dile getirdi: “Kiralanan araç sayısında

enflasyon olmuş. Fazla gözükmemesi için de başka ihale dosyasına gizlemişler. 2021 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2 bin 656 adet araç kiralamış. İSKİ ve İETT’nin kiraladığı araçları dâhil ettiğimizde bu rakam 3 bin 546 adet. Bunlardan 948’i binek araç. Dedik ki, ‘Bu araçların tahsis listesini bize gönderin.’ Bize 714 aracın tahsis listesi gönderildi. 234 aracın tahsisiyle ilgili bilgi yok. Kiralanan binek araçların 234’ünün kime verildiği belli değil. Tahsis bilgisi verilmeyen 234 araç nerde? Bu listeye baktık ki, Özel Kalem’e de 89 adet binek araç tahsis edilmiş. Özel Kalem’deki 89 araç kime hizmet ediyor? Büyük laflar ettiniz. Bunlar peşinizi bırakmayacak.