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Dünya Brezilya'da seçim sonuçları netleşti! Hapisten çıkıp devlet başkanı oldu
Dünya

Brezilya'da seçim sonuçları netleşti! Hapisten çıkıp devlet başkanı oldu

Brezilya'da, devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu İşçi Partisi lideri Lula da Silva kazandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-31 03:19:00 -
Brezilya'da seçim sonuçları netleşti! Hapisten çıkıp devlet başkanı oldu

Yüksek Seçim Mahkemesinin (TSE) yayınladığı yüzde 98,9'u açılan sandık sonuçlarına göre Lula yüzde 50,83, rakibi Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yüzde 49,17 oranında oy aldı.

TSE'nin seçim sonuçlarını paylaştığı internet sayfasında, seçimin matematiksel olarak tamamlandığı, açılmayan sandıkların sonucu etkilemeyeceği belirtildi. Daha önce Brezilya'yı iki dönem yöneten Lula, yüzde 2'den az farkla seçimin galibi oldu.

Lula, Twitter hesabından Brezilya bayrağını "Demokrasi" notuyla paylaştı. Luiz Inacio Lula da Silva, 1 Ocak 2023'te devlet başkanlığını Bolsonaro'dan devralacak.

Hapisten devlet başkanlığına

Brezilya'ya 2003-2010 yıllarında iki dönem başkanlık yapan 77 yaşındaki Lula da Silva, hakkında açılan yolsuzluk davaları nedeniyle bir buçuk yıl hapiste kalmış, davaların düşürülmesiyle yeniden başkanlık yarışına girmişti.

Sendikacı kökeniyle, İşçi Partisi'nin ilk başkanı olan Lula da Silva, uyguladığı sosyal yardımlar sayesinde yaklaşık 30 milyon Brezilyalının fakirlikten kurtulmasını sağlayarak Brezilyalıların sevgisini kazandı.

Lula da Silva, 31 Aralık 2010'da başkanlık görevini bırakana kadar sevilen bir lider olarak öne çıktı ancak 2011'de kendisi ve partisi hakkında çıkan yolsuzluk iddiaları adına gölge düşürdü. Yolsuzluk davaları nedeniyle 580 gün hapiste kalan Lula da Silva'nın bu davalardan hüküm giymesi, 2018'de Bolsonaro'nun kazandığı seçimlerde aday olmasına engel oldu.

Kasım 2019'da tahliye edilen Lula'nın, aldığı cezalar ve yolsuzluk davalarının, 2021'de bu davalardan sorumlu yargıç Sergio Moro'nun davalarda taraflı ve politik davrandığına hükmeden Yüksek Mahkeme tarafından düşürülmesi üzerine seçimlere katılmasının önü açıldı.

Bu arada, Bolsonaro hükümetinde, 1 Ocak 2019'dan 24 Nisan 2020'ye kadar Adalet Bakanlığı görevini yürüten Sergio Moro, aralarında çıkan anlaşmazlık nedeniyle istifa etmişti.

 

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