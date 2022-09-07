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Dünya Brezilya'da korkutan manzara! Yüzlercesi karaya çıktı
Dünya

Brezilya'da korkutan manzara! Yüzlercesi karaya çıktı

Brezilya'nın Pantanal bölgesinde karaya çıkan yüzlerce timsah bölge halkında büyük paniğe yol açtı.

Yeniakit Publisher
2022-09-07 20:40:00 - 2022-09-07 20:41:05

Brezilya'da kayda alınan korkunç görüntüler, sosyal medyanın gündemine oturdu. Pantanal bölgesinde bulunan gölde, yüzlerce timsah belirdi. Bölge halkını oldukça tedirgin eden bu durum, sosyal medyada çok kez paylaşılarak yorumlandı.

Görüntülere ilişkin herhangi bir açıklamaya ulaşılamazken, bir kesim vatandaş bu durumun bir doğa olayı olabileceğini anlattı. Çok sayıda timsahın plajda görülmesinin daha önceden de yaşandığı iddia edilirken, olayın aslı merak uyandırıyor.

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