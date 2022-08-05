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Dünya Brezilya'da film sahnelerini aratmayan anlar! Geceyi gündüze çevirdi
Dünya

Brezilya'da film sahnelerini aratmayan anlar! Geceyi gündüze çevirdi

Brezilya'da atmosfere giren göktaşı güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-05 01:08:00 - 2022-08-05 01:15:10

Brezilya semalarında atmosfere giren göktaşı geceyi gündüze çevirdi.

Dün gece Brezilya semalarında atmosfere giren göktaşı geceyi gündüze çevirirken, göktaşı Sao Paulo ve Minas Gerais eyaletlerinden görüldü. Göktaşı çevredeki güvenlik ve gözetleme kameraları tarafından kaydedildi. Brezilya Asteroid İzleme Ağı, göktaşının saçtığı güçlü parlamanın parçalanmasının uzun sürmesinden kaynaklandığı ifade edildi.

Uzmanlar, göktaşının parçalarının düştüğü noktaları belirlemeye çalışıyor. Göktaşının parçalarının Sao Paulo’da Aguai, Mogi Mirim ya da Minas Gerais’te Poços de Caldas şehirlerinden birine düşmüş olabileceği üzerinde duruluyor.

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