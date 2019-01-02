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Brezilya'da aşırı sağcı Bolsanaro yemin ederek göreve başladı

Brezilya’da Devlet Başkanı seçilen Jair Bolsonaro, başkent Brasilia’da düzenlenen törende yemin ederek göreve başladı.

02 Ocak 2019 Çarşamba 00:30
Brezilya'da aşırı sağcı Bolsanaro yemin ederek göreve başladı

Brezilya'nın aşırı sağcı yeni Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yemin töreninde yaptığı konuşmada birlik çağrısı yaptı.

Bolsonaro yaptığı konuşmada, demokrasiye saygı duyacağını belirterek, ülkesinin ekonomisini iyileştirmek için zorlu reformlar getirme söz verdi. Bolsonaro, “İnsanları birleştireceğiz, ailelere yardım edeceğiz, inançlara ve Yahudi-Hıristiyan geleneğimize saygı göstereceğiz, değerlerimizi koruyacağız” ifadelerini kullandı.

Yemin törenine ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da katıldı.

Kabinesindeki 22 bakanın 7'si asker kökenli

Bolsonaro, 1985 yılında sona eren 21 yıllık askeri diktatörlük döneminin ardından devlet başkanı seçilen ilk aşırı sağcı siyasetçi.

Bolsonaro'nun kabinesindeki 22 bakandan 7'si emekli ordu mensuplarından oluşurken, bu sayının askeri yönetimin hakim olduğu yıllardakinden fazla olması demokrasi yanlılarınca eleştirilere neden oluyor.

63 yaşındaki eski yüzbaşı, geçen ekim ayında Sosyal Liberal Parti'nin (PSL) adayı olarak girdiği iki turlu seçimi solcu İşçi Partisi'nin adayı Fernando Haddad'ı geride bırakarak kazandı.

Trump Twitter'dan kutladı: ABD seninle

ABD Başkanı Donald Trump da Twitter'dan Brezilyalı mevkidaşını kutladı.

Trump, "Yemin töreninde harika bir konuşma yapan Başkan Bolsonaro'ya tebrikler. ABD seninle." ifadesini paylaştı.

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Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 00:30
  1. Jair Bolsonaro
  2. Binyamin Netanyahu

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