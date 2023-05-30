Brent petrolün varil fiyatı: O rakam 76,59 dolar oldu! Petrol piyasasında gelişen olay, kötü haber! Zam geliyor

Brent ham petrolünün 77 dolar üzerinde işlem görmesi ve WTI'nin 73 dolar üzerinde el değiştirmesi ile petrol fiyatları haftaya yükselişle başladı. Başkan Biden ve Kevin McCarthy'nin borç tavanını yükseltme konusunda geçici bir anlaşmaya vardığı haberi petrol fiyatlarını yükseltti. Peki, bugün benzine ne kadar zam geldi? Motorin fiyatlarında bir değişiklik olacak mı? Brent petrol, LPG, benzin ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar oldu?

Borç tavanı anlaşmasına rağmen, Çin devinden ekonomik toparlanmasına ilişkin kararı ve karışık veriler ve OPEC+'tan gelen karışık mesajlar, petrol piyasalarındaki belirsizliği artırdı. Dünya petrol devlerinin kararı diğer ülkeler gibi Türkiye için çok önemli oluyor. Bir çok ülkeden dikkat çeken işbirliği teklifi geldi mi merak konusu...

Ülkemizde ise; Petrol ve doğalgaz müjdelerinin ardından Türkiye'ye yeni güzel haberlerin verilmesi bekleniyor. Yaz sezonunun açılmasına günler kala önemli gelişmeler yaşanıyor.

Bloomberg'e göre, son kazanımları sayesinde, petrolün yılın başından bu yana düşüşü bu ayın başlarındaki yaklaşık %14'ten bu hafta başında yalnızca %9'a geriledi.

Bugün Motorine Zam veya İndirim Var mı?

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Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 66 kuruş zam geldi.

Petrol fiyatlarında ki artışlarla beraber ABD dolar kurunun an itibari ile 21,9224 TL olması, akaryakıt fiyatlarına zam getirdi. Bu gece yarsından itibaren geçerli olmak üzere benzine 66 kuruş zam yapıldı. Bu hafta içinde motorine, benzine ve LPG’ye ikinci bir zam geleceği belirtildi.

İptal edilen zam listelere yansıyınca motorin grubunda bir hareketlilik olup olmayacağı da merak konusu oldu. Şimdilik sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre bugün motorine herhangi bir zam veya indirim beklenmiyor.

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Güncel Brent Petrol Fiyatı

Brent petrol, 30 Mayıs Salı sabahı 76,59 dolardan alıcı buluyor.

İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Anadolu yakasında:

Benzinin litre fiyatı 21,17 TL

Motorinin litre fiyatı 19,34 TL

LPG litre fiyatı 10,47 TL

İstanbul Avrupa yakasında:

Benzinin litre fiyatı 21.22 TL

Motorinin litre fiyatı 19,4 TL

LPG litre fiyatı 10,74 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Benzinin litre fiyatı 21,57 TL

Motorinin litre fiyatı 19,77 TL

LPG litre fiyatı 10,67 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Benzinin litre fiyatı 21,58 TL

Motorinin litre fiyatı 19,85 TL

LPG litre fiyatı 10,52 TL



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