Otomotiv devi Chery Türkiye, satış sonrası hizmetleriyle ilgili flaş adımı! Odaklanıyor: Hizmet sağlayıcısı için onay aldı

Sattığı araçları 5.000 km’de yetkili servislerinde ağırlayan Chery, parça değişimi olmadan genel bir check-up yaparak, satış sonrasında müşterileri ile sürekli iletişim halinde olmaya devam ediyor.

Mart ayından itibaren 3 yeni SUV modelini Türkiye'de satışa sunan Chery ile ilgili en çok merak edilen konuların başında servis hizmeti ve yedek parça bulunurluğu geliyor. Chery'den bu konuyla alakalı yeni bir açıklama geldi.

Türkiye'nin 19 ilinde 26 bayisinde hizmet veren Chery Türkiye, ürünlerini satın alan müşterilerine tüm yetkili satıcılarında satış ve satış sonrası hizmet vermeye devam ediyor. Chery, yüzde 80’i aşan parça mevcudiyeti ile satış sonrası hizmet verirken stokta bulunmayan acil parçalar için her ay 4 kez uçak kargo ile tedarik sağlıyor. Bu da bulunmayan acil parçaların bir an önce müşteri araçlarına teminini önemli ölçüde hızlandırıyor.

OMODA 5, TIGGO 7 PRO ve TIGGO 8 PRO olmak üzere üç yeni SUV modelini mart sonunda Türkiye pazarında satışa sunan Chery Türkiye, 5 yıl veya 150.000 kilometrelik garantisiyle de dikkatleri çekiyor. Ayrıca Chery, satışını gerçekleştirdiği araçları 5.000 km’de yetkili servislerinde ağırlayarak, parça değişimi olmadan genel bir check-up yaparak, satış sonrasında müşterileri ile sürekli iletişim halinde olmayı sürdürüyor.

Bu bakımda genel bir check-up hizmeti verilirken müşterilerin tüm soruları yanıtlanıyor ya da araçlarla ilgili merak edilen konular aydınlatılıyor. Bununla birlikte müşterilerine Tur Assist şirketi ile 7/24 ücretsiz yol yardımı sunan Chery, 15.000 km/1 yıl bakım aralıkları ile satış sonrası hizmetini sürdürüyor.

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