Bankada, yastık altında altını olanlar dikkat! İslam Memiş'ten çok ama çok önemli uyarı: Konut alacaklara peşinat uyarısı, olay tahmini

ABD'deki bankaların peş peşe iflas etmesi piyasaları korkuttu. Bu durum tüm dünyada altın fiyatlarını net bir şekilde etkiliyor. Altın fiyatları, iflas haberlerinden hareketle yükselmeye devam ederken uzmanlardan peş peşe tahminler geliyor. Türkiye'de ise her tahmini tutan İslam Memiş seçim sonrası şaşına çevirecek yeni bir tahmin paylaştı ve uyardı!

Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, seçim sonrası altın, döviz ve borsayla ilgili analizlerde bulundu.

Memiş, Tv100'deki yazısında şunları söyledi:

"Seçim sonuçlarının bu haftaya pozitif yansıyacağını düşünüyorum.

Borsa da yükselişler, döviz kurları ve altının gram fiyatında düşüşler yaşanabilir.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

TL’de ve borsa da bekleyenler kazandı, seçimlerden önce döviz ve altın alanlar kaybetti. Kısa vadeli pozitif seyir, yatırımcılara fırsat sunmuş olacak.

Döviz ile ticaret yapan, döviz ve altın alımı için fırsat kollayanlar şanslı.

Kısa vade için fiziki tarafta dolar/TL kurunda 20,68, 20,20 ve 20 lira seviyelerini destek seviyesi olarak takip edeceğim.

Altının gram fiyatında bin 350 lira seviyesini destek seviyesi olarak takip edeceğim. Sanal da bu rakamlar daha da gerilecektir. Ancak sanal ortamda işler biraz karışık.

Diğer yandan Türkiye genelinde deprem riski nedeniyle yeni imar alanlarının, sosyal konut projelerinin yoğun açıklanacağı bir yıl olacağını düşünüyorum.

Sosyal konut projelerini önemsediğimden konut sahibi olmamış kişilerin peşinatlarını şimdiden hazırlamaları önem arz etmektedir. Bu hafta Türkiye için pozitif. Önümüzdeki haftalara tekrar bakacağız."

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Daha önceki açıklamasında şöyle öngörüde bulunmuştu!

'MAHREMİYET KALMAYACAK'

"Barınma ihtiyacınız varsa bir an önce gidermeniz gerekiyor" diyen İslam Memiş'in o sözleri;

Türkiye'de yabancı uyruklu insanların sayısında her yıl artış olacak. Nüfus her geçen yıl artmaya devam edecek. Dolayısıyla şu anda birçok ilimizde, birçok metropol şehrimizde dolarla ev ve oda kiralayan arkadaşlar var. Yeni modeli açıklıyorum size. Ev kiralamak dolarla olacak ve artık Türkiye'de oda kiralama modeline geçiyoruz. Çok yakında resmi olarak insanlar odalarını kiraya verebilecekler ve insanların mahremiyeti kalmayacak.

"İKİ AİLE BİR EVDE KALACAK"

İki aile bir evde kalacak veya Amerika'da Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de oda kiralama modeline geçecekler. Bunu şimdiden söyleyeyim. Seneye bunu gördükleri zaman şaşırmasın kimse artık. Türkiye'de oda kiralama dönemine geçiyoruz. Ondan sonra dışarıdan gelenler dövizle sizden oda, ev veya günlük kiralayanlar diyecek ki, 'Ya Allah Allah benim üst kattaki komşum 500 600 dolara kiraya veriyor ben ben niye 3 bin 4 bin liraya kiraya vereyim ki?' Sonra başlayacak kavgalar... Ona göre tedbir almak lazım. Barınma ihtiyacı olan arkadaşlar önce kafasını sokacak bir ev alsın.

"ÖYLE BİR YATIRIM ARACI VARSA...

Ev almak isteyen ancak parasını çoğaltmak için öncesinde altın, gümüş, döviz, borsa ya da kripto gibi alanlarda yatırım yapmayı düşünenleri uyaran Memiş, "Yok ya... Öyle bir yatırım aracı varsa lütfen bana da söyleyin ben de yapayım olur mu?" dedi.

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Altın fiyatlarında son gelişmeler... Altın fiyatlarında güncel gelişmeler piyasa yatırımcıları ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Öğle saatlerinden itibaren altın yeşil ve yukarı yönlü seyrediyor. Peki, 29 Mayıs 2023 gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte, 29 Mayıs 2023 çeyrek altın, gram altın, tam altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatlarında son durum...

GRAM ALTIN FİYATI

1.255,59

1.255,78

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.945,19

1.945,58

ÇEYREK ALTIN FİYATI

2.008,98

2.053,22

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

8.035,76

8.187,69

YARIM ALTIN FİYATI

4.005,33

4.106,40

ZİYNET ALTIN FİYATI

8.035,76

8.187,69



22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

1.226,75

1.310,45





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