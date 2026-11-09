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Simpsonlar'ın 2027 tahmini olay oldu: İşte dünyayı bekleyen tehlike!

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Simpsonlar'ın 2027 tahmini olay oldu: İşte dünyayı bekleyen tehlike!

Dünyada yaptığı tahminlerle tanıntan ABD yapımı Simpsonlar, bu kez 2027 yılına ilişkin tahminleriyle dikkat çekti. Sosyal medyada gündem olan iddialar merak uyandırdı.

#1
Foto - Simpsonlar'ın 2027 tahmini olay oldu: İşte dünyayı bekleyen tehlike!

Amerika'nın uzun soluklu çizgi dizisi The Simpsons, 34 sezondur izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Yıllar önce yayınlanan bölümlerinde işlenen bazı olayların gerçek hayatta yaşanması, diziyi sık sık gündeme taşıyor.

#2
Foto - Simpsonlar'ın 2027 tahmini olay oldu: İşte dünyayı bekleyen tehlike!

Trump'ın başkanlığından yapay zekâya kadar pek çok konuyu ele alan Simpsonlar, bu kez de geleceğe yönelik dikkat çeken tahminleriyle konuşuluyor.

#3
Foto - Simpsonlar'ın 2027 tahmini olay oldu: İşte dünyayı bekleyen tehlike!

Sosyal medyada yayılan analizlerde, dizinin geleceğe ilişkin öngörüleri arasında çalışanların gözetlenmesi de yer aldı. Gündem olan bu iddialar, Simpsonlar'ın yıllar önce ekrana taşıdığı sahneleri yeniden tartışmaya açtı.

#4
Foto - Simpsonlar'ın 2027 tahmini olay oldu: İşte dünyayı bekleyen tehlike!

AKILLI GÖZLÜKLE ÇALIŞANLARI GÖZETLEME 2014 yılında yayımlanan “Specs and the City” bölümünde Bay Burns, çalışanlarını gözetlemek amacıyla onlara akıllı gözlükler dağıtıyor.

#5
Foto - Simpsonlar'ın 2027 tahmini olay oldu: İşte dünyayı bekleyen tehlike!

Bu sahne, Ekim 2026'da ABD'de yaşandığı öne sürülen gizli kayıt girişimiyle ilişkilendirildi. OpenAI'da görevli bir mühendisin, yöneticilerin özel toplantısını gizlice kaydetmeye çalıştığı iddiası sosyal medyada Simpsonlar'ın eski bölümünü yeniden gündeme taşıdı.

#6
Foto - Simpsonlar'ın 2027 tahmini olay oldu: İşte dünyayı bekleyen tehlike!

2027'de YAPAY ZEKANIN KONTROLDEN ÇIKACAĞI İDDİASI Simpsonlar'ın yapay zekâyı konu alan bölümleri de dikkat çekiyor. “The Girl Code” bölümünde Lisa'nın bilinç kazanabilen bir uygulama geliştirmesi, “Friends and Family” bölümünde ise Bay Burns'ün sanal gerçeklikle yapay bir aile ortamında vakit geçirmesi işleniyor.

#7
Foto - Simpsonlar'ın 2027 tahmini olay oldu: İşte dünyayı bekleyen tehlike!

Bu sahneler, yapay zekânın geleceğine ilişkin tartışmalarla yeniden gündeme geldi. Nisan 2025'te yayımlanan “AI 2027” senaryosunda da yapay zekânın kendi yeteneklerini geliştirerek insan denetiminin önüne geçebileceği olasılığı ele alınıyor.

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