Rusya'dan vatandaşlar Türkiye için akın akın geliyor! Gelen ziyaretçi sayısında milyar dolarlık yeni rekor artış

Türkiye 2023 yılının ilk 4 ayında 11 milyon 93 bin 247 ziyaretçiyi ağırladı. Rusya'dan gelen ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 134,94 artışla zirvede yer aldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yılın ilk 4 ayındaki yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 27,51 artarak 9 milyon 533 bin 933'e ulaştı. Yurt dışı ikametli vatandaşların ocak-mart 2023 dönemi istatistikleriyle ziyaretçi rakamı 11 milyon 93 bin 247 oldu.

Yılın ilk 4 ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Federasyonu ilk sırada yer aldı.

Rusya'dan gelen ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 134,94 artışla 1 milyon 153 bin 341 olurken, bu ülkeyi yüzde 18,74 artış ve 966 bin 336 ziyaretçi ile Almanya takip etti. Yüzde 17,45 artış ve 797 bin 956 ziyaretçi ile de Bulgaristan üçüncü sırada yer aldı. Bulgaristan'ı İran ve İngiltere izledi.

Lider Türkiye Açıklandı!

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Rus tatilciler ülke içinde seyahat etmektense Türkiye, Abhazya, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi destinasyonlara daha çok ilgi gösteriyor.

Travelata yetkilileri bu destinasyonlarda haziran-ağustos tur satışlarının geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 36 arttığını söyledi. Buna göre Rus turistler daha fazla ödeme pahasına ülke içinde tatil yapmaktansa yurtdışına çıkmak arzusunda.

Platform, dış istikametlerde ortalama tur fiyatlarının bu yıl yüzde 20-25 arttığına dikkat çekti. Türkiye turlarının fiyatı da ortalama 226 bin rubleye (2 bin 800 dolar) yükselmiş durumda.

Buna rağmen talebin lideri Türkiye.

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Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Kremlin’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin, seçimdeki başarısı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mesaj gönderdi.

Putin, mesajında, söz konusu başarının Erdoğan’ın Türkiye Cumhurbaşkanı olarak gösterdiği özverili çalışmaların doğal bir sonucu olduğuna işaret ederek, "Zaferiniz, devlet egemenliğini güçlendirme ve bağımsız bir dış politika izleme çabalarınıza Türk halkının verdiği desteğin açık bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

Türkiye ile Rusya arasındaki dostane ilişkilerin güçlendirilmesine ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğine kişisel katkısı için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür eden Putin, "İkili, bölgesel ve uluslararası gündemdeki güncel konularda yapıcı diyaloğumuzu sürdürmeye hazır olduğumuzu teyit etmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşası ve Türkiye'de bir doğal gaz merkezinin oluşturulması başta olmak üzere planlanan ortak projelerin tutarlı şekilde uygulanmasına da önem verdiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı seçimdeki başarısından dolayı tebrik eden Putin, “Değerli dostum, yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçildiğiniz için en içten tebriklerimi lütfen kabul edin. Size devlet başkanı olarak sorumlu görevinizde başarılar, sağlık ve refah diliyorum.” ifadesine yer verdi.

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